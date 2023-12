Iliganon midaug sa ‘Classic Mrs. Asia International’

Wa mahimo’ng babag ang pangidaron ni Aniana Saunders, 60, sa iyang pagsalmot og beauty pageant sa dihang iyang nakuha ang korona sa ‘Classic Mrs. Asia International.’

Ang coronation night gipahigayon sa Thailand, niadtong Lunes, Disyembre 4, 2023.

Alang ni Aniana, dili pa uwahi ang tanan, nga sa una unang giag­ni sa iyang higala nga si Aida Pata­na sa pag-apil sa maong pageant.

Sa presscon sa maong beauty queen uban sa Cebu entertainment press sa SugboTel, North Reclamation Area, Cebu City, iyang gisaysay nga bitbit niya ang advocacy kabahin sa mga senior citizen.

Sama niya nga usa na sab ka senior, iyang gi-promote ang wellness, pag-atiman sa kaugalingon kay ang tanang tawo wa magkabata.

Gi-share ni Anian nga pinaagi sa iyang kaugalingong paningkamot ug determinasyon, nahimo siyang usa ka self-made millionaire sa dihang nag-edad pa lang og 29 anyos.

Gikan sa iyang pagka-manager isip distributor kaniadto og Tupperware, ug karon siya ang tag-iya sa Phototherapy – usa ka beauty and wellness hub nga nahimutang sa Sugbotel.

Proud si Aniana nga usa ka strong and independent woman, kinsa single parent sud na sa pipila ka katuigan sa wa pa niya maila-ila ang iyang kapikas nga Australian national nga supportive sa iyang mga endeavor.

Samtang ang entrepreneur ug usa sab ka beauty queen nga si Aida Patana nagkanayon nga wa siya masayop sa pagpili kang Aniana, nga matod pa, perfect candidate.

“She has all the qualities; she is beautiful inside-out. She had helped a lot of people,” sey pa ni Aida.