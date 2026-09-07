‘Illegal recruiter’ gidakop sa NBI 7

Gidakop sa mga ahente sa National Bureau of Investigation (NBI) 7 ang usa ka babaye sa Sugbo nga nag-atubang og mga kasong qualified trafficking in persons ug large-scale illegal recruitment.
Ang NBI-Cebu District Office, uban sa NBI 7, nisikop sa usa ka Mayang atol sa hot-pursuit sa pinuy-anan sa usa ka pribadong subdivision sa Lungsod sa Compostela, Sugbo, niadtong Agusto 27, 2026.
Sumala sa pamahayag sa NBI-Cebu District Office, ang operasyon nagsugod human nalangan ang pagbiyahe sa tulo ka gituohang mga biktima nga nagplano untang mobiya sa Cebu paingon sa Hong Kong niadtong Agusto 26.
Nasuta sa pasiunang imbestigasyon nga gihimo uban sa Bureau of Immigration ug sa Inter-Agency Council Against Trafficking Task Force sa Mactan-Cebu International Airport nga ang tulo ka mga indibidwal nagplano untang mobiyahe paingon sa gawas sa nasod aron manarbaho isip mga katabang sa Armenia.
Ang tulo ka mga biktima nitug-an sa mga awtoridad nga ang ilang pagbiyahe padulong sa Hong Kong hangtod na sa Armenia gihikay ni Mayang.
Tungod sa nakuhang impormasyon bahin sa nahimutangan ni Mayang, ang mga imbestigador sa NBI 7 ug sa satellite office niini nipahigayon og hot-pursuit operation nga niresulta sa pagdakop kaniya mga alas 8:30 sa gabii sa Agusto 27.
Gipahayag sa NBI nga ang mga kasong kriminal gipasaka batok kang Mayang niadtong Septiyembre 1 sa Office of the City Prosecutor sa Siyudad sa Mandaue.
Nag-atubang ang dinakpan og mga kaso sa paglapas sa Anti-Trafficking in Persons Act of 2003, og Republic Act 10022 kon illegal recruitment. / DPC