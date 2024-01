‘Illegal recruiter’ gisirhan

Gi- padlock sa Department of Migrant Workers (DMW) niadtong Biyernes, Enero 5, 2024, ang opisina sa usa ka consultancy firm sa dakbayan sa Manila tungod sa giingong illegal recruitment sa mga Filipino nga trabahante nga paingon sa Germany.

Inabagan sa Manila City Police, si DMW Officer-in-Charge Undersecretary Hans Leo Cacdac maoy nangulo sa pagpasira sa buhatan sa Gisgerman Document Facilitation Services (GIS Manila) nga nahimutang sa 2nd Floor, Alcantara Bldg., 704 Pablo Ocampo Sr. St. , Malate, Manila.

“We will never tolerate any individuals or companies preying on the hope of Filipinos wanting to land a decent job abroad,” matod ni Cacdac.

Sa pagkutlo sa report sa DMW-Migrant Workers Protection Bureau (MWPB), gibutyag sa opisyal nga walay lisensya sa pag-operate gikan sa DMW ang GIS Manila.

Bisan pa niini, ang kompaniya giingong nisaad og mga trabaho isip hotel workers, caregiver, ug nurses sa Germany nga adunay taas nga bayrunon nga P102,000 alang sa sunod-sunod nga language trainings, nga adunay pasiunang P5,000 nga enrollment fee.

Ang MWPB nidugang nga kon ang usa ka aplikante makahuman sa pagbansay sa pinulongan, ang GIS Manila direktang mo-refer sa aplikante ngadto sa German nga mga amo, nga adunay dugang bayrunon nga P99,000 alang sa pagproseso sa giingong trabaho sa gawas sa nasod.

Sa pagsira niini, ang GIS Manila ug ang mga opisyal niini maapil sa DMW “List of Persons and Establishments with Derogatory Record.”

Matod pa ni Cacdac nga kini aron dili na sila makaapil pa sa programa sa gobyerno sa pagpanarbaho sa gawas sa nasod.

Ang DMW nagkanayon nga mag-atubang usab ang mga opisyal sa kompaniya og kasong illegal recruitment nga gihimo sa usa ka sindikato, nga adunay silot nga pagkabilanggo sa tibuok kinabuhi ug multa gikan sa P2,000,000 ngadto sa P5,000,000.

Ang DMW nagdasig sa mga biktima sa GIS Manila sa pagkontak sa MWPB alang sa pagpasaka og mga kaso batok sa consultancy firm.