Illegal recruiter nasikop sa Bogo City

Usa ka negosyante gipu­sasan human nalutsan og warrant of arrest sa kaso’ng illegal recruitment, alas 11:00 sa gabii, Martes, Septiyembre 10, 2024, Barangay Pandan, dakbayan sa Bogo.

Si Annabelle (dili tinuod nga ngan), 53, minyo, negosyante og rent-a-car ug nagpuyo sa nahisgutang lugar napusasan sa Operating Unit Tracker Team sa Bogo City Police Station (BCPS) ug Criminal Investigation Group (CIDG) Cebu province. Si Annabelle nabutang sa top 7 most wanted person sa provincial level.

Si P/Staff Sgt. Ian Gesite, imbestigador sa BCPS nga nahina­bi sa Superbalita Cebu, nagkanayon nga si Annabelle ilang gisikop pinasikad sa warrant of arrest for illegal rectuitment in relation to RA 10022 o Migrant Workers Act.

Matod pa niini nga ang maong negosyante mag-ulian ra sa maong lugar hinungdan nga ang iyang kaso tua napasaka sa kaulohan.

Ang warrant giisyo ni Judge Marian Guizon Bien sa National Capital Region (NCR) Regional Trial Court (RTC) Branch 153, Taguig City, gipitsahan og Abril 25, 2023.

Ang Korte mihatag og pag­tu­got sa dinakpan nga ma­kabutang og piyansa nga P120,000 alang sa iyang temporaryong kagawasan.

Ang tinuod nga ngan sa dinakpan gipunggan ning mantalaan human wala makuha ang iyang habig sa maong kaso ug nagtamod usab sa polisiya sa kapulisan sa suspek. / GPL