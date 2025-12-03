‘Illegal tapping’ sa kuryente hinungdan sa sunog sa naga

Naugdaw ang usa ka balay sa dihang miulbo ang sunog sa alas 11:49 sa buntag, Miyerkules, Disyembre 4, 2025, sa Barangay Naalad, Dakbayan sa Naga, Sugbo.
Atol sa maong sunog, ang duha ka menor de edad nga gibilin sa ginikanan mao ray nahibilin sa balay niadtong higayona.
Saysay ni F02 Alvin Curtina, imbestigador sa Bureau of Fire and Penology (BFP) Naga City Fire Station sa dihang nahinabi sa Superbalita Cebu, nga way laing hamtong nga tawo nga nagbantay sa duha ka bata.
Nasayran nga ang amahan sa 1 year old, usa ka on-call electrician nga nilakaw niadtong tungora, samtang ang apohang babaye, 53, ang nanuroy og sud-an ug iyang gibilin sa maong balay ang iyang anak nga 4 anyos.
Ang inahan sa usa ka tuig nga bata nanarbaho niadtong higayona isip trahante sa usa ka economic zone.
Naukay ang mga silingan sa dihang niulbo ang kayo ug nakita nga nidagan gawas sa nagkayo nga balay ang upat ka tuig nga bata ug gibiyaan ang usa ka tuig niya nga pag-umangkon.
GILUWAS
Maayo na lang maisugon nga gisulod sa silinga’ng babaye nga si Segundina Augus, 59, ang nahibilin nga bata gikan sa nagkalayo nga balay nga nagpunay og hilak diha sa kusina ug naluwas.
“Kining 4 anyos akong gipangutana kon nagduwa ba siyag posporo, o lighter. Wala daw ang iyang giduwaan kay ligid sa motorsiklo gipaligidligid,” matod pa ni FO2 Curtina.
Wala na makakatap sa silinga’ng balay ang kalayo sa dihang dali nga napalong ug nagbilin og danyos nga P8,500.
LINYA SA KURYENTE
Nagduda ang imbestigador nga faulty electrical wiring maoy hinungdan sa pag-ulbo sa sunog human nga nasayran nga igo lang ni-tap sa linya sa kuryente ang tagbalay.
Apan nagpadayon pa ang gihimong imbestigasyon kalabot sa hinungdan sa sunog.
Sa laing bahin, duha ka balay ang naugdaw sa Sityo Kawayan, Barangay Sambag II, Dakbayan sa Sugbo, pasado alas 5:00, Miyerkules, Disyembre 3, 2025.
Dali napawong ang kayo pinaagi sa bucket relay nga nagtinabangay ang mga silingan. / GPL