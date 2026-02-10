‘Ilog’ sa road right of way nisangpot sa pagpamusil

Nagtingkagol sa bilanggoan ang usa ka 71-anyos nga lolo human niya gipusil-patay ang usa ka mekaniko sa Purok Jade, Barangay Dumlog, Dakbayan sa Talisay niadtong Pebrero 8, 2026.
Ang suspek nga si Juanito Echavez Cabanig, usa ka negosyante og inasal nga baboy, daling nitahan sa kaugalingon ngadto sa kapulisan atol sa gihimong follow-up operation sa susamang adlaw.
Naila ang biktima nga si Loui Joy Montebon Mangabon, 42, usa ka mekaniko ug driver nga taga Barangay Poblacion kinsa gideklarar nga patay human makaangkon og mga samad pinusilan sa lawas.
Base sa imbestigasyon sa Talisay City Police Station, kalit lang niabot ang suspek sa motorshop diin nagtrabaho ang biktima.
Human sa mubo nga panaglalis, nibunlot og armas ang suspek ug gipusil ang biktima sa tiyan.
Giingong wala pa makontento ang suspek, gitiwasan pa pagpusil sa liog ang biktima samtang nagbuy-od na kini sa karsada.
Sa wala pa nisibat, nanion pa kini og armas ngadto sa ubang mga kaubang mekaniko sa biktima.
Sumala sa kapulisan nga karaan na nga dumot bahin sa agianan o yuta duol sa motorshop ang hinungdan sa panaglalis sa duha.
Giangkon sa suspek nga iya ang maong luna, butang nga wala nagkasinabot ang duha.
Giandam na sa kapulisan ang kasong murder nga ipasaka batok sa maong suspek. / JDG