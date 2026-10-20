Ilogay sa duha ka mga no.1

Mga duwa karon:
5:15 pm- San Miguel batok NLEX
7:45 pm- Magnolia batok Rain or Shine
Duha ka inilugay og No. 1 nga puwesto ang masaksihan karong Miyerkules, Oktubre 21, 2026, sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Governors’ Cup sa Ynares Center sa Antipolo City.
Sa premirong duwa, magsangka ang NLEX Road Warriors ug San Miguel Beermen sa inilugay sa No. 1 nga puwesto sa Group A samtang mag-abot sa main game ang Magnolia Chicken Timplados Hotshots ug Rain or Shine Elasto Painters aron ilogan ang No.1 nga luna sa Group B.
Ang Road Warriors kasamtangang nag-una sa Group A dala ang 9-2 nga rekord unya sikit nga nagsunod kanila ang Beermen nga adunay 8-3 nga rekord.
Kon modaog ang Road Warriors, hayan deretso na nilang maangkon ang No. 1 nga luna apan sa habig sa Beermen, kinahanglan nilang modaog og labing minos 15 puntos ang labaw aron makuha ang No. 1, basio sa qoutient.
Kon modaog ang Beermen apan dili kaabot og 15 puntos ang ilang labaw, hayan ang Road Warriors lang gihapon ang No. 1.
“Whatever happens, kahit No. 1 or No. 2, we should be okay pero we’d still be going for a win kasi, sabi ko nga sa team, always go for the win, kahit no-bearing, para ‘iyung sharpness hindi mawala,” pasabot ni SMB caoch Leo Austria nga napatik sa www.pba.ph.
“Last game ng eliminations para sa amin so kailangan pumukpok para may momentum pagdating ng playoffs. Para na rin tumaas ang confidence and also makita kung saan pa kami kulang.”
Alang ni NLEX coach Jimmy Alapag, ning sangkaa masukod kon unsa gyud ang ilang ikabuga.
“I think it’s one of the best games that you can play before the playoffs kasi you’re playing against a champion team. So, it will be a great test for our guys as we prepare for the quarterfinals,” asoy ni Alapag.
Sa Group B, ang Hotshots maoy kasamtangang nag-una dala ang 6-3 nga rekord samtang nagsunod kanila ang Elasto Painters nga adunay 5-3 nga rekord.
Ang modaog ning sangkaa deretso na nga mahimong No. 1 sa Group B bisan unsa pa’y resulta sa nahabiling mga duwa sa group eliminations. / ESL