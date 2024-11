Ilugay sa no. 1

Mga duwa karon:

5:15 pm- CEC batok UC (High School)

6:45 pm- BC batok UC (College)

Mag-inilugay sa No. 1 nga luna ang University of Cebu (UC) Webmasters ug Benedicto College (BC) Cheetahs sa ilang panagsangka sa main game karong Martes sa gabii, Nobiyembre 26, 2024, atol sa katapusang adlaw sa elimination round sa Cebu Schools Athletic Foundation Inc. (CESAFI) basketball college division sa Cebu Coliseum.

Ang Webmasters nga ka­sam­tangang naggunit sa liderato dala ang 7-0 nga rekord, deretsong makaangkon sa No. 1 kon modaog sila ning sangkaa.

Apan kon ang Cheetahs ang modaog, hayan komplikado pa ang sitwasyon gumikan kay mapugos ang triple-tie sa ibabaw nga bahin kauban ang defending champions University of the Visayas (UV) Green Lancers.

Sa kasamtangan, ang Green Lancers naa sa ikaduha dala ang 7-1 nga rekord samtang naa sa ikatulo ang Cheetahs dala ang 6-1 nga baraha.

Kon mahitabo ang triple-tie, hayan buakon kini pinaagi sa Olympic quotient system aron pagdeterminar kon kinsa sa nahilambigit nga teams ang masulod sa Top 2 nga nagtangag og twice-to-beat nga benepisyo sa semi-finals.

Sa premirong duwa, krusyal sab ang engkuwentro sa high school division tali sa UC Baby Webmasters ug Cebu Eastern College (CEC) Dragons, nga pulos naggunit og 7-3 nga rekord.

Ang modaog ning sangkaa mao ang makaangkon sa ikaupat ug katapusang puwesto sa semi-finals. / ESL