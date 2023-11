Ilugay sa No. 4 sa CESAFI college basketball gubot pa sa lukot

CESAFI STANDINGS

HIGH SCHOOL W L

UCLM 8 1

USJ-R 8 1

SHS-AdC 7 2

UC 7 3

UV 6 3

CEC 6 4

CBSAA 4 5

CIT-U 2 7

USC 1 8

USPF 1 8

DBTC 1 9

COLLEGE W L

UV 9 0

UC 8 1

USPF 7 2

USJR 6 3

USC 5 5

CRMC 4 5

Benedicto 4 5

SWU 3 6

CIT-U 2 7

UP 2 8

Verallo 1 9

Mga duwa karon:

12:30 pm- CITU batok SHS-AdC (High School)

2:00 pm- CBSAA batok UV (High School)

3:30 pm- UC batok Benedicto (College)

5:00 pm- SWU batok CRMC (College)

Grabe ka komplikado ang sitwasyon kabahin sa inilugay sa ikaupat ug katapusang puwesto sa semi-finals sa college division sa Cebu Schools Athletic Foundation Inc. (CESAFI) basketball nga posibleng mahukman human sa mga sangka ning Sabado, Nobiyembre 25, 2023, sa Cebu Coliseum.

Ang ba-ong mga miyembro nga mao ang Benedicto College Cheetahs ug Cebu Roosevelt Memorial Colleges (CRMC) Mustangs parehong mamasin nga maoy makakumpayot sa No. 4 nga luna sa semis sa ilang pagpakisangka og lainlaing kontra.

Ang Mustangs makigbatok sa Southwestern University (SWU)-­Phinma Cobras sa main game sam­tang ang Cheetahs makigkontra sa University of Cebu (UC) Webmasters sa ikatulong duwa.

Ang Mustangs ug Cheetahs parehong naggunit og 4-5 nga rekord ug kon pareho silang modaug, aduna pa sila’y purohan nga makasulod sa semis.

Apan ang tanan nagdepende sa resulta sa imbestigasyon sa eligibility nga kaso ni EJ Agbong sa University of San Jose-Recoletos (USJ-R) Jaguars, nga nakaselyo na unta sa No. 2 dala ang 6-3 nga rekord.

Kon negatibo ang resulta sa kaso ni Agbong, gituohang matagak ang Jaguars nga maoy mag-abli sa pultahan alang sa inilugay sa No. 4 diin nalambigit sab ang University of San Carlos (USC) Warriors, nga ninghuman sa ilang tahas sa elimination round dala ang 5-5 nga rekord.

“Sa pagkakaron, lisod pa ang sitwasyon kay wala pa ma’y official nga gipagawas nga result sa investigation sa USJ-R,” pasabot ni deputy commissioner Danny Duran.

Alang sa Webmasters ug Cobras, wala na’y bili ang ilang katapusang tahas.

Ang Webmasters, nga adu­nay 8-1 nga rekord, nakalan­sang nang daan sa No. 2 nga puwesto samtang ang Cobras, nga adunay 3-6 nga rekord, wala nay purohan nga makaabante bisan modaog pa sila batok sa Mustangs.

Sa high school division, ang University of the Visa­yas (UV) Baby Green Lan­cers (6-3) mo­suway pagsakmit sa No.4 nga luna sa ilang pagpa­kig­sang­ka sa City of Bogo Science and Arts Academy (CBSAA) Trail­blazers (4-5) sa ikaduhang duwa.

Kon mapilde ang Baby Green Lancers ning sangkaa, hayan ang UC Baby Webmasters (7-3) mao ang makakuha sa No. 4.

Ang Trailblazers wala nay paglaum nga makaabante.

Sa premirong duwa, magsangka ang defending champion Sacred Heart School-Ateneo de Cebu (SHS-AdC) Magis Eagles (7-2) ug Cebu Institute of Technology University (CiTU) Wildlkittens (2-7).

Ang Magis Eagles kasamtangang naa sa ikatulong luna ug puwede pa silang mosaka kon modaog sila ning duwaa samtang ang Wildkittens wala na’y purohan.