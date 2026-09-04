Ilusad sa Sugbo ang province-wide hospital referral dashboard

Nakig-alayon ang Kagamhanan sa Lalawigan sa Sugbo sa Department of Health (DOH) aron magbutang og province-wide nga dashboard nga mag-monitor sa pagbalhin ug referral sa mga pasyente sa 16 ka ospital nga gidumala sa Kapitolyo.
Gipahibalo ni Health Consultant Elisse Nicole Catalan kini nga inisyatibo sa iyang Facebook page niadtong Huwebes, Septiyembre 3, 2026.
Ang maong sistema gibase sa Central Visayas Electronic Health Referral System (CVeHRS), usa ka e-referral platform nga giumol sa rehiyonal nga buhatan sa DOH niadtong 2019.
Sa pagkakaron, ang matag ospital nag-monitor sa ilang kaugalingong referral queue, hinungdan nga walay unified view ang mga tagdumala sa panglawas sa lalawigan sa mga transfer sa tibuok sistema.
Ubos sa gipalapdan nga chart, ang DOH 7 naghimo og usa ka gihiusa nga dashboard alang gyud sa lalawigan.
"The goal is simple: to help us see pending referrals across the entire provincial hospital system, identify possible delays earlier and coordinate the assistance needed to move each patient safely to the appropriate facility," matod ni Catalan.
Magbutang og mga kawani sa Provincial Operations Center (Opcen) sa PDRRMO Command Center sa Busay nga magbantay 24 oras matag adlaw sa higayon nga mabalhin na ug malusad ang dashboard.
Lakip sa ilang mga responsibilidad ang pag-flag sa mga nalangan nga referral, pag-atubang sa mga kausaban sa transportasyon, ug pagtabang sa mga opisyal sa ospital nga makapangita og magamit nga mga pasilidad nga modawat sa pasyente.
Kadaghanan sa mga pasilidad nga gipadagan sa Kapitolyo naglihok isip mga infirmary o Level 1 nga mga ospital.
Ang mga espesyal nga kaso kanunay nga gipunting ngadto sa mga rehiyonal nga sentro nga gihuptan sa DOH, lakip ang Vicente Sotto
Memorial Medical Center ug ang Cebu South Medical Center.
Gipatin-aw ni Catalan nga ang mga kawani sa Opcen dili modiktar o mousab sa mga medikal nga desisyon o molaktaw sa kasamtangang mga lagda sa referral.
"Opcen will provide an added coordination mechanism. It will not replace the clinical judgment of our doctors, the decisions of receiving hospitals or the existing DOH regional referral process," dugang ni Catalan.
Wala pa kini hingpit nga mapatuman samtang gihan-ay pa ang mga legal nga kasabutan, lagda sa pagpaambit sa datos, ug panalipod sa pribadong impormasyon sa mga pasyente nga anaa sa CVeHRS.
Wala pa'y gitakda nga petsa alang sa opisyal nga paglusad niini. / CDF