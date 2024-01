Imbestigasyon sa brownouts sa Western Visayas gipasusi

Nanawagan si Iloilo City Mayor Jerry Treñas sa mga magbabalaod sa Kasadpang Kabisay-an nga sugdan ang imbestigasyon sa kongreso sa grabeng blackout nga miigo sa Panay, Guimaras ug Negros Occidental sukad niadtong Enero 2, 2024.

Si Treñas, kinsa chairman sa Infrastructure Development Committee (IDC) sa Regional Development Council (RDC), nanawagan usab sa Senado nga buhaton usab ang ingon, tungod kay ang National Grid Corporation of the Philippines (NGCP) nga adunay prangkisa gikan sa Kongreso, adunay tulubagon niini. .

Nanawagan usab siya sa Department of Energy (DOE) ug NGCP nga sulbaron ang problema sa labing dali nga panahon.

Ang mayor nipadayag sa iyang kasagmuyo ilabi na nga wala pa hingpit nabalik ang kuryente kapin sa 24 oras human kini napalong.

“I also call on NGCP to find a more sustainable solution to the problem. The RDC-IDC will definitely look into this immediately,” dugang niya.

Ang NGCP, sa una nga pamahayag, nagtaho nga ang nagkalain-laing planta sa kuryente sa Isla sa Panay nakahiagum og daghang trippings niadtong Enero 2, lakip ang PEDC Unit 1 ug 2 (83 MegaWatts matag usa), ug PCPC (135MW), ug uban pa.

Uban sa tripping sa tulo sa kinadak-ang power generating units ug ang planong maintenance shutdown sa PEDC Unit 3 (150MW), 451 megawatts (MW) o 68.75 porsyento sa kinatibuk-ang 656MW in-island generation ang nawala sa Panay sub-grid.

Sa Iloilo City, namahayag ang More Electric and Power Corporation nga wala pa matuman sa NGCP ang demand sa MORE Power franchise area hangtod sa Biyernes sa buntag, Enero 5.Ang dako nga outage nag-aghat usab sa mayor nga kanselahon ang klase sa pribado ug publiko sa tanan nga lebel sa siyudad gikan sa Enero 3 hangtod 5.

Kahinumduman, niadtong Abril 2023, ang rehiyon nag-antus usab sa tibuok rehiyon nga blackout diin niabot og tulo ka adlaw una pa hingpit nga nabalik ang kuryente.Niuban alang sa panawagan para sa imbestigasyon ang mga grupo sa negosyo sa Iloilo.

Ang Iloilo Economic Development Foundation Inc. (ILEDF) nga gipangulohan ni Engr. Terence Uygongco, sa usa ka pamahayag, nagpadayag og lawom nga kabalaka, niingon nga ang pagkawala sa kuryente sa walay duha-duha naghatag og mga hagit sa mga lokal nga negosyo, industriya, ug sa kinatibuk-ang kalihukan sa ekonomiya. / SunStar Philippines