Imbestigasyon sa CHR gihangop ni Gungun Gica

Gihangop ni Dumanjug Mayor Gungun Gica ang imbestigasyon nga himuon sa Commission on Human Rights (CHR) batok kaniya subay sa nikatap nga video diha sa social media nga iyang nadapatan ang ginikanan niadtong sa biktima sa cyber pornography sa maong lungsod sa Sabado, Agusto 23, 2025.
“I welcome that no, that’s their responsibility. Ilaha sad nang obligasyon sa pagpatawag nako sa ilang office,” matod ni Gica sa Agusto 23, 2025.
Matod ni Gica nga nakasabot siya sa proseso sa buhatan ug andam siyang makig-alayon sa himuong imbestigasyon.
“Nakasabot ko sa tahas sa Commission on Human Rights (CHR) ug andam ako nga makigtambayayong kanila tungod kay kabahin kana sa ilang trabaho,” dugang niya.
Gihimug-atan sa mayor nga dili gihapon siya mohunong sa iyang obligasyon sa pagpanalipod sa iyang mga konstituwente ilabi na sa mga menor de edad.
“Hinuon, dili ako mohunong sa pagtuman sa akong obligasyon sa pagprotekta sa tawhanong katungod, labi na sa mga minor ug sa tanang residente sa Dumanjug,” matod niya.
Nipadayag si Gica sa grabeng kasuko diha sa social media inubanan sa iyang video nga gipangkasab-an ang duha ka ginikanan nga giingong niamong sa iyang 3 anyos nga anak sa pagbaligya og mga malaw-ay ug bastos nga video ug hulagway sa mga langyaw bugti sa kwarta. / ANV