Imbestigasyon sa flood control sentro sa kampanya batok kurapsyon ni Marcos

Sa ulahing bahin sa 2025, si Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nibutang sa flood control nga nag-unang pagpaningkamot sa anti-corruption sa iyang administrasyon, nagduso sa transparency ug accountability.
Sa serye sa wa damha nga lakang ning tuiga, si Marcos nihatag og igong panahon sa pagsusi sa mga dapit nga dunay substandard o non-existent flood control projects, monitoring investigations sa flood control mess, ug nagseguro sa mga personahe nga naglambigit sa kontrobersiya nga manubag.
Si Marcos nipataas sa kaimportansiya sa fiscal discipline ug project integrity, nisaysay sa insaktong paggamit sa pundo sa publiko sama sa pagpanalipod sa mga komunidad gikan sa makadaut nga epekto sa baha.
Usa sa major policy decision nga nakita ang pagpahunong sa bag-ong flood control allocations sa proposed 2026 national budget, uban ni Marcos nagdirekta sa hingpit nga paggamit sa kasamtangang P350 billion gikan sa 2025 budget.
“We already are seeing na lahat ng flood control project na dapat ilalagay sa 2026 na budget, hindi na siguro kailangan. So, there will be no budget for 2026 for flood control dahil mayroon naman P350 billion for 2025 na hindi pa nauubos talaga,” matod ni Marcos sa fourth episode sa iyang podcast niadtong Sept. 8.
Ang desisyon nisunod human sa pagkabutyag sa daghang flood control projects nga gipundohan sa 2025 nga wala magasto, nalangay o wa mahuman, hinungdan nga si Marcos nimando sa pag-estrikto nga oversight o pagsubay sa dili pa modugang og pundo. / PNA