Imbestigasyon sa sunog sa Minglanilla palawman

Gimando ni Minglanilla Mayor Rajiv Enad ang pagpalawom sa imbestigasyon labina kon dunay sad-an sa pagkasunog sa Municipal Trial Court (MTC) sa lungsod sa Disyembre 12, 2023.

Sa inisyal nga pahibalo sa kabomberuhan sa lungsod, niulbo ang sunog alas 12 sa udto diin giisa kini sa ikatulong alarma sa alas 12:20 sa udto ug napawong ang kayo alas 12:55 sa udto.

Natala niini ang 15 ka mga tawo nga naangol ug moabot P6,816,000 ang gibiling danyos.

Si Glenn Antigua, pangu sa Minglanilla Traffic Command (MITCOM) nga nakamatikod sa baga nga aso, nagkanayon nga miulbo ang sunog sulod sa sala ni Judge Wilson Ibones nga sa maong higayon mipahigayon og kasal sa usa ka langyaw ug Pinay.

Sulod sa karaang edipisyo sa MTC nahimutang ang Municipal Social Welfare and Development Office (MSWDO), Local Youth Development Office (LYDO), Department of Interior and Local Government (DILG), Municipal Tourism Office, Senior Citizens Office, Municipal Environment and Natural Resources Office (MENRO) ug Philpost Office.

Apan giklaro sa kabomberuhan nga lakip sa nakan-an sa kayo ang opisina sa Philpost, MTO ug MSWDO.

Subay niining pagsuwat, mipatawag na og emergency meeting si Enad sa tanang mga sakop sa Konseho ingon man ang department heads aron mahiusahan ang dugang lakang niini.

Iyang gipasalig nga hatagan og igong ayuda ug tabang ang mga naangol ug manu­­bag kon mapamatud-ang du­nay sad-an sa hitabo.

Unang taho giingon nga arson ang hinungdan sa sunog nga nipatay og usa ka tawo nga maoy giingon nga nidagkot sa mga dokumento sulod sa sala sa korte ni Ibones.

Usa ka traffic enforcer ang niabli sa pultahan sa edi­pisyo nga giingon nga gi-lock. Siya ang nakaabli nga pinugos usab hinungdan nga ang mga naa sa sulod sa sala ni Ibones nakagawas.

Ang huwes giingon nga nakigkombati kang Jose Mesa Agusto, 60, nga maoy giingon nga nag-wild, namunal sa mga kawani, apil na sa huwes dihang gisanta siya sa iyang gibuhat.

Si Agusto namatay sa grabeng mga paso nga iyang naangkon samtang si Ibones naa sa usa ka pribadong tambalanan.

Ang Superbalita Cebu niduaw sa balay sa mga Agusto sa sityo Upper, Panadtaran, San Fernando sa Miyerkules sa buntag aron unta kuhaan og habig ang pamilya.

Apan nidumili sila sa pagluwat og pamahayag kay naa pa sila sa pagbangutan sa kamatayon sa 60 anyos nga kawani sa korte.

Wa pa maestablisar ang mo­­tibo sa giingon nga pag­su­nog. (Dugang taho ni GPL)