Imbestigasyon sa viral video ni Mayor Gica nagpadayon

Gipadayon sa Commission on Human Rights Central Visayas (CHR) 7 ang imbestigasyon sa kaso ni Dumanjug Mayor Efren Guntrano “Gungun” Gica kinsa nakuhaan og video nga gidapatan ang amahan sa bata nga biktima sa cyberpornography.
Matod ni CHR 7 Special Investigator Maria Voy Belen atol sa interview sa SunStar Cebu niadtong Biyernes, Septiyembre 19, 2025, nga ang komisyon naglusad og duha ka managlahing imbestigasyon: usa sa gibuhat sa mayor sa viral video, ug usa pa sa magtiayon nga giakusahan nga nigamit sa ilang menor de edad nga anak alang sa cyberpornography.
Usa ka online complaint giduso ngadto sa komisyon niadtong Agusto 26, 2025, hinungdan nga giablihan sa CHR ang usa ka motu proprio nga imbestigasyon—usa ka legal nga termino nga nagpasabot nga ang ahensiya niaksiyon sa kaugalingon niini nga inisyatiba nga walay gihulat nga pormal nga reklamo base sa posibleng human rights violation.
Matod ni Belen, una niyang nakaistorya ang hepe sa kapulisan sa Dumanjug pinaagi sa telepono niadtong Agusto 30 ug sa ulahi nakigkita kaniya sa personal niadtong Septiyembre 2.
Gipasaligan sa hepe sa kapulisan ang komisyon nga protektahan ang magtiayon.
Giklaro ni Belen nga samtang gitan-aw ang pamatasan sa mayor, gipadayon sab sa CHR ang laing kaso batok sa magtiayon nga giakusahan og child abuse. / CDF