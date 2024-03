Imbong: Clock tower sa Fuente tangtangon

Ang 40-anyos nga clock tower nga nahimutang sa tunga’ng bahin sa dalan Fuente Osmeña duol sa Fuente Rotunda tangtangon aron mahatagan og agianan ang tukoron nga Cebu Bus Rapid Transit (CBRT).

Kini ang gikompirmar ni CBRT project manager Norvin Imbong sa text message sa SunStar Cebu niadtong Martes, Marso 26, 2024.

Ang pamilyar nga landmark nagbarog sa busy nga dalan sa Fuente Osmeña sukad kini natukod niadtong 1983.

Matod ni Imbong nga nakig-alayon karon ang iyang buhatan sa Cebu City Government alang sa pagbalhin sa daan nga clock tower.

Matod niya nga ilang target nga mabalhin ang upat ka dekada nga istruktura sa dili pa ang Abril 15.

Matod ni Imbong nga ang clock tower gidonar sa Lions Club.

Ang clock tower gidonar sa Cebu Downtown Lions Club ug usa ka hiniusang proyekto uban sa iyang twin sister clubs, lakip ang Lions Club of Castle Peak Hong Kong, Lions Club of Bangkok Dusit, Lions Club of Kuala Lumpur North, Lions Club of Singapore North, Keeling First Lions Club of Taiwan, ug Manila Downtown Lions Club, sumala sa karatula nga gilakip sa istruktura. / JJL