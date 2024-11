Imbong: Osmeña Blvd. hawanan

Samtang ang Basilica Minore del Sto. Niño nangandam na sa umaabot nga Fiesta Señor 2025, ang Cebu Bus Rapid Transit (CBRT) project management niingon nga paningkamutan nila nga hawanan ang Osmeña Blvd. sa wala pa ang Misa de Gallo.

Si Fr. Si Jules Van Almerez, OSA, media liason sa basilica niingon nga pinaagi sa tabang sa City Government, makakomunikar sila sa CBRT project management.

Matod ni Almerez nga ang nagpadayong konstruksyon sa CBRT sa may Osmeña Blvd. wala maghatag ug hagit sa solemn foot procession alang sa Fiesta Señor.

Matod niya nga tungod kay nakahimo man sila sa duha niadtong 2023 ug 2024, mahimo usab nila kini karong 2025.

"We will adapt, dali ra kaayo ta ka adapt," matod ni Almerez.

Dugang pa niya nga ang City Administrator nipasalig sa basilica nga ang City Government makig-alayon sa CBRT.

Sa laing bahin, si Norvin Imbong, CBRT project manager nitug-an sa SunStar Cebu pinaagi sa text message niadtong Martes, Nobiyembre 19, nga ang City Administrator nitawag sa ilang atensyon alang sa nagpadayong construction sa dalan Osmeña Blvd.

"They have called our attention for this. We will try our best to clear the stretch before that event," matod ni Imbong. / JPS