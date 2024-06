Imbong: Solar lampposts di pa tangtangon

Mga motorista nga moagi sa downtown sa Osmeña Blvd., dakbayan sa Sugbo gikinahanglan nga magbinantayon sa pagmaneho aron malikayan ang solar lampposts nga gitukod tunga sa kalsada, tungod kay dili pa kini tangtangon sa tagdumala sa Cebu Bus Rapid Transit (BRT).

Si CBRT Project Manager Norvin Imbong, sa pakighi­nabi sa telepono sa Dominggo, Hunyo 23, 2024, niingon nga sa sunod semana himuon pa ang desisyon kon ang mga suga sa kadalanan nga nakababag sa trapiko sa Osmeña Blvd. tangtangon o ipa­bilin.

Matod usab ni Imbong, ni-withdraw siya sa pagkomento pa tungod kay “on hold” pa ang kaso.

Sa miaging report sa SunStar, si Acting Mayor Raymond Alvin Garcia nimando sa CBRT project management sa pagtangtang sa mga lamp- post sa tunga-tunga sa Osmeña Blvd. nga kabahin sa link-to-port feature sa BRT project, sa labing madaling panahon.

Si Garcia nihangyo kang Imbong nga tutokan ug trabahuon una ang pedestrianization ug ang bicycle lane sa dili pa ibutang ang mga poste.

Matod ni Garcia, uyon si Imbong sa iyang instruction.

Sa laing bahin, si Cebu City Councilor Jerry Guardo niingon sa buwag nga phone interview niadtong Dominggo nga ang proponent (BRT) anaa na sa proseso sa pagtuman sa mga permit.

Si Guardo midugang nga ang Acting Mayor sa dili madugay motubag niini karong Lunes, uban sa imbitasyon nga gihatag sa Cebu City Transportation Office (CCTO), Engineering Department, City Planning, Land Transportation Franchising and Regulatory Boards (LTFRB), City Cultural and Historical Affairs Commission (CHAC), Department of Tourism, stakeholders, bus ug jeepney operators, ug Department of Transportation (DOTr) niadtong Lunes sa ala 1:30 sa hapon.

Matod ni Guardo, nagplano sila nga mohimo og ocular inspection sulod sa umaabot nga semana, kauban ang Technical Infrastructure Committee (TIC) board ug ang proponent, aron sutaon ang mga lugar nga mahimong butangan sa mga lamppost.

“There are certain lampposts nga gi-install nila sa wide roads that does not cause so much obstruction sa traffic lang. But the rest, if it causes inconvenience at the moment, then the board can recommend its removal,” matod ni Guardo.

Dugang pa, gipadayag ni Guardo nga bisan pa sa lainlaing mga komento, ang proyekto sa BRT, labi na ang pagbutang sa mga suga sa kadalanan, nahiuyon sa katu­yoan sa siyudad nga ma-pedestrian ang mga makasaysayanon nga lugar.

Ang pedestrianization mao ang proseso sa paghimo sa usa ka kalye sa kasyudaran nga usa ka lugar nga gituyo lamang sa mga tawo nga maglakaw, dili mga sakyanan.

Gidugang ni Guardo nga dugay na nga gipahibalo sa kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo nga kinahanglang i-pedestrianize ang historical sites, apil na ang kasikbit sa Sto. Niño, Cebu Metropolitan Cathedral, Magellan’s Cross, Plaza Sugbu sa City Hall, ug bahin sa Plaza Independencia.

Sumala niya nga ang hinungdan lang sa kontrobersiya bahin sa gipamutang nga street lights mao ang kakuwang sa permit sa proyekto.

“Gibutang nila ang mga poste sa lampara nga wala gisiguro una ang kinahanglan nga permit,” matod ni Guardo.

Sa miaging mga taho sa SunStar, ang mga poste sa lampara gibutang sa tunga sa karsada tungod sa feature nga ‘Link to the Port’ sa Osmeña Blvd.

Kini nga bahin naglakip sa pagkunhod sa upat ka lane nga mga dalan sa Osmeña Blvd. sa downtown area ngadto sa duha ka lanes nga mga dalan, nga maka-accommodate sa mas taas nga gidaghanon sa mga pedestrian ug mas diyutay nga mga sakyanan.

Gikompirmar ni Guardo nga ang pagbutang sa street lights kabahin sa pedestrian district.

“Ang nahitabo man gud nauna ang installation and the public has not yet been informed about the direction or the plan of the city government to declare that pedestrianized district,” dugang ni Guardo.

Sa dihang gipangutana kon unsay buhaton sa mga moto­rista sa kasamtangan, si Guardo miingon nga ang maong pangutana tubagon dayon human sa gikatakdang tigom karong Lunes. / JPS