Imee: Department of Water angayang tukoron

Panahon na nga magtukod og usa ka ahensya nga motutok sa sektor sa tubig tungod kay adunay hulga sa El Niño ug nagpadayon nga mga isyo sa katubigan.

Mao kini ang gibutyag ni Senador Imee Marcos atol sa iyang interbou sa news and commentary program sa SunStar Cebu, ‘Beyond the Headlines’ niadtong Dominggo, Marso 10, 2024.

Si Marcos niingon nga adunay kapin sa 40 ka ahensya nga nagdumala sa patubig ug gatusan ka mga distrito sa tubig sa tibuok nasod, apan adunay limitado nga gidaghanon sa supply sa tubig ngadto sa mga konsumidor.

Ang mga ahensya nga nagdumala sa tubig naglakip sa Bureau of Soils and Water Management, River Management, Flood Control Management, Local Water Utilities Administration, National Irrigation Administration, National Wastewater Surveillance System, ug uban pa.

Giingon usab niya nga ang mga distrito sa tubig nagduso sa pagpataas sa rate sa tubig, apan wala’y tubig nga nagdagayday.

“It’s time to look once again at systemic issues. Ang gulo talaga eh,” matod pa ni Marcos.

Ang senador niingon nga aduna siyay balaudnon, nga nagduso sa nasudnong kagamhanan nga maghimo og usa ka ahensya nga magmando sa pagdumala ug paggamit sa tubig, o labing menos magmando sa mga ahensya nga magtinabangay o magtinabangay sa usag usa.

Matod pa ni Marcos nga bisan ang nangaging mga hepe ehekutibo nanawagan sa pagmugna sa Department of Water aron mapahapsay ang tanang mga ahensya nga naglambigit ug nagdumala sa sektor sa tubig.

Siya niingon nga kini nga lakang mahimo’ng magsugod sa usa ka ahensya aron makonsolida.

“We really have to get our act together. Magulo (ang) maraming agencies, yet no water at all,” pamahayag sa senador.

MCWD UYON

Ang mga plano ni Marcos usa ka welcome development alang sa Metropolitan Cebu Water District (MCWD) chairman Jose Daluz III, nga nag-ingon nga siya uyon kang Marcos.

Si Daluz, sa usa ka mensahe sa Viber sa Dominggo, Marso 10, 2024, miingon nga panahon na nga ang nasudnong kagamhanan mouna sa pagsulbad sa mga isyo nga naglambigit sa tubig tungod kay ang maong butang dili na usa ka lokal nga problema, kondili usa ka global nga kabalaka.

“Ang kakuwang sa limpyo nga tubig maoy importanteng isyu nga makaapekto sa umaabot,” matod ni Daluz.

Sa miaging report sa SunStar Cebu, usa ka ekonomista ug propesor nga si Ronilo Balbeiran niingon nga ang El Niño phenomenon mao ang “pinakadakong risgo sa nasod alang sa 2024,” tungod kay ang grabeng kahimtang sa panahon sama sa El Niño makapugong sa suplay sa mga palaliton sa agrikultura nga dala sa ulan nga mahimong mosangpot sa mas taas nga presyo sa pagkaon ug inflation.

Niadtong Pebrero, ang El Niño Task Force sa nasod nitaho nga 41 ka probinsiya sa nasod ang apektado sa El Niño, diin 17 ka probinsya ang nakasinati og uga nga kondisyon samtang 10 ka probinsiya ang nakasinati og huwaw ug 14 ka probinsiya ang nakasinati og huwaw.

Sa report sa Pagasa Visayas niadtong Enero, ang Sugbo ug laing 10 ka probinsiya sa Kabisay-an nakasinati sa epekto sa nagpadayong El Niño.

Sa miaging report sa SunStar Cebu, ang hepe sa Pagasa Visayas nga si Alfredo “Al” Quiblat Jr. nagkanayon nga 10 sa 11 ka probinsiya sa Visayas nakasinati og uga nga kondisyon.

Sa maong taho, ang mga dapit nga ubos sa uga nga kondisyon naglakip sa Cebu ug Negros Oriental sa Central Visayas; Antique, Capiz, Guimaras kag Iloilo sa Western Visayas; ug Biliran, Eastern Samar, Leyte ug Samar sa Eastern Visayas.

Ang Negros Occidental sa Kasadpang Kabisay-an mao lamang ang probinsya nga nakasinati og ting-init.