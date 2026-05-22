Imee gibadlong sa ‘pagpakatap’ og way basehang impormasyon

Nanawagan niadtong Biyernes, Mayo 22, 2026, si House Committee on Higher and Technical Education chair Jude Acidre ngadto kang Senador Imee Marcos nga hunongon ang pagpakatap sa iyang gitawag nga “baseless conspiracy theories” bahin sa pagpalugway sa termino ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr..
Matod ni Acidre nga mas angayang tutokan sa senadora konstitusyonal nga katungdanan niini sa umaabot nga proseso sa impeachment batok kang Bise Presidente Sara Duterte.
Gipagawas ni Acidre kining pamahayag human nialigar ang senador nga ang giingong mga lakang padulong sa pag-amenda sa konstitusyon gitumong sa pagpalugway sa termino sa Presidente ug pagpugong sa eleksyon sa 2028.
“Senator Imee should stop alarming the public with unfounded stories and political fiction. The Filipino people deserve facts, not fearmongering,” matod ni Acidre sa usa ka news release.
“Walang saysay ang pagpapakalat ng mga imbentong conspiracy theory habang may malinaw na tungkuling konstitusyonal na dapat harapin ang Senado bilang impeachment court,” dugang ni Acidre.
Gihatagan og gibug-aton ni Acidre nga ang 1987 Constitution tinuyong naglatid og usa lang ka unom ka mga tuig nga termino para sa Presidente, ug ang bisan unsang pasumbingay nga ang Kongreso sekretong nagplano sa pagpahunong sa eleksyon o pagpalugway sa mga termino nagsilbe lang nga makabalda sa publiko gikan sa mas dinalian nga mga nasudnong isyu.
Ang magbabalaod sa Tingog Party-list nagkanayon usab nga ang Senado kinahanglan nang motutok karon sa pagpangandam alang sa impeachment trial imbes nga tugotan ang “political drama and manufactured panic” nga maoy modominar sa diskurso sa publiko.
Gipahinumdoman ni Acidre ang mga senador nga minilyon ka mga Pinoy ang nagpaabot sa Senado nga mopatigbabaw sa Konstitusyon ug mopahigayon sa impeachment trial uban ang kaseryuso, patas nga pagtan-aw, ug pagtahod sa due process.
Nipahimangno usab si Acidre batok sa paggamit sa mga diskusyon sa reporma sa konstitusyon isip usa ka politikanhong taktika sa pagpanghadlok, ug niasoy nga ang dautang mga laraw nga walay pruweba makadaot lang sa mga institusyon ug makapabahinbahin pa sa nasod.
“At this crucial time, public officials should help calm the nation—not inflame it with reckless accusations,” pasabot ni Acidre. / PNA