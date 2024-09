Imee, Lacson mibalibad sa endorsement sa admin

Nipadayag si Senador Imee Marcos niadtong Sabado, Septiyembre 28, 2024, nga magpili siya og balik pagkasenador isip independenteng kandidato alang sa umaabot nga 2025 midterm polls bisan pa sa pagkalakip niini sa senatorial slate sa administrasyon.

Sa usa ka post sa social media, si Imee, magulang nga babaye ni Presidente Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr. nagka­nayon nga “to stand free and firm, like him; in believing that there should be no allegiance but to the Filipino people.”

"It is never easy to stand alone, in campaigns and in politics. But that is the legacy my father left me, that is the legacy of Apo Lakay whom we remember today," matod niya atol sa programa sa 35th death anniversary sa iyang amahan, kanhi Presidente Ferdinand Marcos Sr. kinsa giila nga Apo Lakay sa pinulongang Ilokano nga nagpasabot nga tinahod nga lider.

Gianunsyo sa administrasyon niadtong Huwebes, Septiyembre 26, ang senatorial slate niini nga naglakip sa 12 ka personalidad gikan sa lima ka nag-unang partido sa politika nga sakop sa ilawom sa "Alyansa Para sa Bagong Pilipinas."

Matod si Imee nga gipili niya nga mag-inusara aron dili na mabutang sa lisod nga posisyon ang iyang igsuon, ug “my true friends won't have to hesitate.”

Iyang gisubli nga magpabilin usab siya nga “libre ug maunongon” dili sa bisan unsang grupo kon dili sa matag Pilipino nga iyang gipasalig nga alagaran nga walay pabor.

Hinuon, gipasalamatan ni Imee ang Nacionalista Party diin siya usa ka bahin ingon man si Presidente Marcos sa pagdepensa sa iyang pagkalakip sa senatorial slate “despite the anger and extreme cruelty of some.”

Nasayran nga si Imee adunay suod nga relasyon sa mga Duterte, apil na si kanhi Presidente Rodrigo Duterte nga nilusad og mga pagpangatake batok sa iyang gipulihan tungod sa lainlaing isyu lakip na sa illegal nga drugas ug sa gisugyot nga charter change sa administrasyon.

Niadtong Enero, gi-tag ni Du­terte si Presidente Marcos nga "drug addict" ug "bangag," ang lokal nga termino nga gigamit sa paghulagway sa usa ka tawo nga taas sa ilegal nga droga.

Si Bise Presidente Sara Du­terte niingon usab nga samtang sila mga running mate atol sa 2022 national elections, sila ni Presidente Marcos dili managhigala, dili sama ni Imee.

Ang Bise Presidente nika­naog sa katungdanan isip Ka­li­him sa Departamento sa E­­dukasyon niadtong Hulyo.

Sa sayo pa, si Imee namahayag nga magpadayon siya sa pagbarog alang sa mga Duterte tungod kay ang kanhi Presidente maoy hinungdan sa pagbalhin sa iyang amahan sa Libingan ng Mga Bayani nga alang kaniya usa ka timaan sa “true friendship.”

Samtang, si kanhi Senador Panfilo Lacson, kinsa kabahin sa senatorial slate sa administrasyon, niingon usab nga modagan siya isip indepen­dent candidate. / TPM / SunStar Philippines