Imee nagduda sa ‘hilom nga shipment’ sa krudo

Nangayo og pagpasabot si Senador Imee Marcos sa buhatan sa Department of National Defense ingon man sa Armed Forces of the Philippines labot sa shipment sa 39 milyunes nga gallon sa fuel nga gidala sa U.S. Navy nga gikan sa Pearl Harbor, Hawaii ngadto sa Subic, Zambales.

Base sa nakuha nga data gikan sa international shipping trackers, nagpakita nga ang oil cargo gisakay gikan sa Pearl Harbor sa U.S.-registered tanker nga Yosemite Trader niadtong Disyembre 20 ug misulod sa Philippine territory ni Enero 9, 2024.

Labing uwahi nga nasigpatan ang Yosemite Trader niadtong Enero 10, nga nagpa utaw-utaw sa 50 kilometros kasadpang bahin sa Subic Bay base sa data gikan sa shipping tracker nga Marine Vessel Traffic.

Si Marcos, chairperson sa Senate Committee on Foreign Relations wa mahimuot sa pagpakahilom sa kagamhanan ug sa U.S. government sa gihimo nga shipment.

Nakapaduda ang maong kalihukan ug gituohan sa senador posible kining pre-positioning sa military supplies sa nasud sa kabalaka nga adunay giyera nga motumaw tali sa China ug U.S. sa tinguha sa China nga sakupon ang Taiwan.

“Naulit na naman! Ito ay strike three na ng pagtatangkang ipagkait sa sambayanang Pilipino ang karapatan na malaman ang ganitong mga bagay,” pamahayag ni Sen. Marcos.

Kahinumduman nga sa miaging tuig sa gihimo’ng husay sa Senate Committee on Foreign Relations gibulgar sa senador ang hangyo sa Amerika nga katugotan sa Pilipinas nga modawat og mga Afghan refugees.

Ingon man ang way abiso gikan sa Amerika nga pag-abot sa C-17 Globemasters military transport nga eroplano sa domestic ug international airport sa nasud.

“Hindi lamang ito isang isyu ng foreign policy kundi ng soberanya ng Pilipinas, pati na rin ng kaligtasan ng kalikasan. Dapat may malinaw na paliwanag ang pamahalaan dito,” matod pa ni Marcos. (gikan sa PR)