Imee nanghinaot Mike, Gwen magkauli

May mensahe ang igsuon sa Presidente ug magbabalaod nga si Maria Imelda “Imee” Marcos ngadto nilang Cebu City Mayor Michael Rama ug Cebu Governor Gwendolyn Garcia, nga parehong wala magkasinabot sa panawagan sa nauwahi nga ipahunong ang Cebu Bus Rapid Transit (CBRT) project sa dakbayan.

Ang senador niingon nga wala siyay plano nga manghilabot sa maong isyo, ilabina ang panagbingkil tali sa duha ka mga opisyal sa lokal nga kagamhanan, apan matod pa niya nga ang mga wa pagsinabtanay hinaot nga masulbad sa di pa ang civil work sa proyekto.

Nitumaw ang komento ni Marcos nunot sa awhag ni Garcia nga hunongon ang pagtukod sa CBRT sulod sa mga lote nga gipanag-iya sa Kapitolyo tungod sa giingong kakuwang sa documentary permit.

“I do not want to interfere, since this is not my territory, I am certain the local officials know much better... Sadly, this all should have been settled before the national government launched it,” ingon ni Marcos sa press conference sa Sabado, Marso 9, 2024.

Si Marcos niduaw sa Sugbo alang sa sunodsunod nga mga engagement lakip na ang pagpanghatag sa Emergency Housing Assistance, Cash Distribution sa mga biktima sa Bagyong Odette sa Mandaue City. Ang Bagyong Odette miigo sa Sugbo niadtong Disyembre 2021.

Matod pa ni Marcos nga naglaum siya nga magkauli ang duha ka mga dagkong opisyal sa Sugbo.

“I hope they make amends soon, so we can finally have a solution for this,” matod niya sa kombinasyon sa Filipino ug English.

Gisubli niya nga dili siya manghilabot sa isyo ug dili mangilabot aron masulbad ang dili pagsinabtanay, gipasiugda nga kini usa ka lokal nga butang ug kinahanglan nga hisgutan kini sa mga lokal nga opisyal sa ilang kaugalingon.

Ang CBRT usa ka sistema sa transportasyon sa siyudad nga gidesinyo sa paghatag og episyente ug kasaligan nga mga serbisyo sa bus subay sa gipahinungod nga mga lanes, nga nagtumong sa paghupay sa kahuot sa trapiko ug pagpalambo sa pampublikong transportasyon sa siyudad. /KJF