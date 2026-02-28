Imee suportado sa Iglesia ni Cristo sa iyang kawsa

Gisang-at ni Senator Imee Marcos ang Senate Resolution No. 317 niadtong Pebrero 25, 2026, aron imbestigahon ang seryosong pasangil bahin sa mga maleta nga puno sa kuwarta nga giingong gipang-apudapod sa pipila ka opisyal sa gobiyerno.
Matod ni Atty. Levito Baligod ug 18 ka ex-Marines, dunay binilyon nga kuwarta nga gihatod gamit ang ayroplano ug helicopter ngadto sa mga magbabalaod, Cabinet officials, ug bisan sa balay ni Presidente Bongbong Marcos sa Ilocos Norte.
Gitudlo sa mga testigo si kanhi Rep. Zaldy Co nga maoy nagmando sa maong operasyon.
Giingong gipundohan sab ni Co ug kanhi Sen. Antonio Trillanes IV ang hotel ug galastuhan sa mga imbestigador sa International Criminal Court (ICC). Matod ni Baligod, $2 milyunes ang giingong “gi-exchange” niadtong Disyembre 2023 alang niini.
Gikuwestiyon ni Sen. Imee ang giingong sekretong pakig-alayon sa administrasyon ngadto sa ICC gamit ang ilegal nga pundo, luyo sa mga pagpanghimakak sa mga opisyal.
Sa iyang mensahe niadtong Pebrero 28, 2026, nagpasalamat ang senadora sa suporta sa Iglesia ni Cristo (INC) sa iyang panawagan nga mogawas ang kamatuoran.
Giawhag ni Marcos ang mga ex-Marines nga moatubang sa Senado ug isaysay ang tanan nilang nahibaw-an uban ang kaisog ug ebidensya. / PNA