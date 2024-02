Imee: UN Special Rapporteur, ‘hilabtanon’

Gihinganlan ni Senadora Imee Marcos si United Nations Special Rapporteur Irene Khan nga ‘pakialamera’ kon hilabtanon, sa panawagan niining pagsumpo sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict (NTF-ELCAC).

“Sampung araw lang sa Pilipinas si Khan at iilan lang ang nakausap na pinaborang mga witness, tapos may alam na sya at karapatan na pagsabihan ang gobyerno sa mga dapat gawin?"

“Ni hindi nga niya napuntahan ang mga barangay kung saan nag-ooperate ang NTF at ang sabi sa akin ay ngayon lang yan nakaapak ng Pilipinas,” pamahayag ni Marcos sa giluwatang press statement.

Sumala pa sa opisyal nga gawas sa maong pagpanghilabot ni Khan, mabaw ra ang pagsabot niini sa maong isyu.

Gihulagway sab sa Senador nga nagpapapel si Khan human sa giingong pamahayag niini nga mag-agad ang ta­nan base sa iyang kamanduan kon angayan bang aprobahan ang tinguha sa Pilipinas nga mangulo sa UN Commission on the Status of Women ug makakuha og puwesto ang nasod sa UN Security Council.

Nipasabot si Marcos nga kontra-produktibo ug delikado kon bungkagon ang NTF-ELCAC.

Si Khan miduaw sa nasod sud sa duha ka semana base sa imbitasyon sa kagamhanan sa Pilipinas aron pagsusi sa ‘rights conditions’ sa nasod.

Gikatagbo sa maong UN opisyal ang mga opisyal ug aktibista nga nabilanggo.

Misugyot si Khan nga anga­yan nga tutokan sa administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga makab-ot sa mga biktima sa inhustisya ug pagpangabuso atol sa pagdumala ni kanhi President Rodrigo Duterte, ang ilang mga katungod.