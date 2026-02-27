Imee ‘wa hatagi’ og presidential security

Gipanghimakak sa Malacañang nga tungod sa bangi ni Senadora Imee Marcos ug igsuon niining si Pres. Ferdinand Marcos Jr., rason nga way naka-detail nga presidential security sa senador.
“Wala pong kinalaman,” pamahayag ni Palace Press Officer Claire Castro atol sa press briefing niadtong Biyernes, Pebrero 27, 2026.
Giklaro ni Castro nga way negatibo nga reaksiyon ang presidente ngadto sa iyang igsuon.
“Hindi po ganoon ang Pangulo, kahit nga po kung anu-ano man ang sinasabi laban sa kaniya ng sarili niyang kapatid, hindi po nagri-react ang Pangulo na negatibo sa kaniyang kapatid,” sigon pa ni Castro.
Sa pangutana kon ang senadora maoy nibalibad nga hatagan og security detail, tubag ni Castro nga mas bintaha kon si Sen. Marcos maoy motubag sa maong pangutana.
Si Presidential Security Command (PSC) commander Rear Adm. Andro Val Abayon nibutyag atol sa confirmation hearing sa Commission on Appointments niadtong Miyerkules nga way security personnel gi-assigned sa ang senador. / PNA