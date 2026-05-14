Impeachment batok ni VP Sara sugdan na sa Mayo 18

Pormal na nga sugdan sa Senado ang husay sa impeachment batok ni Bise Presidente Sara Duterte sa sunod semana human gipahibalo ni Senate President Alan Peter Cayetano niadtong Huwebes nga gilaumang magtapok ang mga senador isip usa ka impeachment court sa Lunes, Mayo 18, 2026.

Sa usa ka sulat nga gipadala ngadto kang House Speaker Faustino Dy III, si Cayetano nagkanayon nga ang Senado nikuha na og “proper order” sa reklamo sa impeachment ug mopadayon sa proseso subay sa Konstitusyon ug sa mga lagda sa impeachment sa Senado.

“The Secretariat has been directed to include the Articles of Impeachment in the Calendar for Ordinary Business for referral to the Impeachment Court, which shall be convened on 18 May 2026, 3 p.m., or at the possible soonest time,” sumala sa sulat.

Matod ni Cayetano, ang majority bloc sa Senado walay nakitang rason nga usbon ang kasamtangang mga lagda sa impeachment, dungan sa pagpasidaan nga ang bisan unsang kausaban mahimong makalangan sa dagan sa kaso tungod kay kinahanglan pa kining ipatik o i-publish.

“If everyone agrees on the rule, I do not see any reason why hindi kami makapag-convene sa Monday,” dugang niya.

Ubos sa proseso nga gilatid ni Cayetano, ang mga senador una nga magtapok isip impeachment court, diin human niini, siya manumpa isip presiding officer, sundan sa pagpanumpa sa 23 ka mga senator-judges. Human niana, ang Senado moluwat na og summon ngadto sa Bise Presidente. / PNA