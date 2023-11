‘Impluwensiyado’ nga tawo mipaluyo sa tulis?

Nagkaduol na sa kasulbaran ang Police Regional Office 7 sa pagtulis sa Oro Sugbo Pawnshop and Jewelry Store sa dalan Colon, Brgy. Kalubihan, dakbayan sa Sugbo human nadakpan ang upat ka mga tawo ug nailhan ang laing tulo nga wa pa madakpi.

Matod ni Police Lt. Colonel Gerard Ace Pelare, spokesperson ni Police Brigadier General Anthony Aberin, hepe sa kapulisan sa Central Visayas, sa upat nga nadakpan, duha niini mao ang na intercept sa lungsod sa Sibonga atol sa checkpoint.

Kini mao sila siJordan Ramos Baquiano ug Dann Carlo Geverola Flores, pulos taga Brgy. Gutlang, lungsod sa Argao.

Ang laing duha mao ang babaye’g lalaki nga nasikop sa Mandaue City Police Office (MCPO) niadtong Dominggo, Nobiyembre 26. 2023.

Apan nipasabot si Pelare nga ang kaso sa duha sa siyudad sa Mandaue may kalabutan sa armas ug eksplosibo nga nakuha gikan kanila.

Ila pang gipalawman ang imbestigasyon sa ilang kalambigitan sa tulis sa Oro Sugbo.

Samtang ang duha nga nadakpan sa Sibonga naestablisar sa mga nag-imbestigar nga dunay partisipasyon sa pagpanulis.

Lakip sa nahibaw-an sa mga imbestigador giunsa nila ang pagplano sa pagtulis sa Oro Sugbo nga dili lang una ipahibawo ni Pelare sa publiko.

Gipahibawo usab ni Pelare nga ang mga suspek nagsagol, dunay lokal ug mga notadong tulisan sa laing lugar.

Wala usab niya isalikway ang posibilidad nga dunay niapil nga impluwensiyadong tawo nga hayan maoy utok.

Gibutyag sa police official nga ang local players pulos nailhan na sa mga imbestigador.

“The report that we are going to tell you is that nga kining mga local players nato they are all identified. In fact four of them are already arrested, so duol na kaayo ta para ma uncover nato o ma solve nato ang pattern,” matod ni Pelare sa interbyo sa mga tigbalita sa Nobiyembre 28, 2023.

Sa pangutana kon asa na karon ang mga alahas nga nakuha sa mga tulisan, matod ni Pelare nga dunay sistema nga gisunod ang mga suspek pinaagi sa pagpasa niini ngadto sa ilang gitahasan nga modala.

Gipasalig hinuon ni Pelare nga bisan sa maong pagpanulis, luwas ug malinawon pa ang tibuok Central Visayas ug walay angay nga ika alarma.

Dunay gihimo ang kapulisan aron mapugngan ang nagka lainlaing krimen ning panahon nga nagkaduol na ang Pasko.