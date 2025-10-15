Importasyon sa asukar gipahunong

Gibutyag sa Kalihim sa Agrikultura nga si Francisco Tiu Laurel nga wala’y importasyon sa asukar hangtod sa ikaduhang bahin sa 2026 aron matabangan ang mga lokal nga producers.
Atol sa panagtigom uban sa Sugar Regulatory Administration (SRA) Administrator Paul Azcona ug SRA Board Member ug Farmers’ Representative Dave Sanson, si Laurel nisaad nga sulbaron ang mga kabalaka bahin sa ubos nga presyo sa hilaw nga asukar (raw sugar) nga nasaksihan atol sa unang sugar bidding sa Negros niadtong Oktubre 9, 2025
Matod ni Laurel, ang inisyal nga diskusyon uban sa mga negosyante sa asukar nagpadayag nga ang pagduhaduha sa merkado naimpluwensyahan pag-ayo sa nagkasumpaki nga mga pahayag gikan sa nagkalainlaing mga grupo sa mga mag-uuma sa tubo.
Matod niya nga kini ang hinungdan ngano nga ang dagkong mga negosyante nagpugong sa pagpalit og asukar atol sa niaging bidding.
Gikasabutan sab atol sa panagtigom nga ang duha ka mga buwan nga buffer stock (reserba) sa refined sugar (pino nga asukar) ipadayon aron maseguro ang kalig-on sa merkado.
Ang Department of Agriculture (DA) niingon nga sukad sa 2022, ang industriya sa asukar padayon nga nilapad ang mga luna nga gitanom—gikan sa 380,000 ngadto sa 409,000 ka mga ektarya sa 2025.
Ubos sa pagdumala nila ni Laurel ug Azcona, ang mga presyo sa farmgate nagpabilin nga lig-on nga nagdasig sa daghang mga mag-uuma nga magtanom og tubo.
Ang DA niingon nga ang retail prices nagpabilin sab nga lig-on nga nakabenepisyo sa mga mag-uuma ug sa mga konsumidor diin daghan kanila gikan sa mga komunidad nga nagtanom og tubo. / TPM / SunStar Philippines