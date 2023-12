In-Season semi-finals karon sa Las Vegas

Kombatihon ning Biyernes, Disyembre 8, 2023 (PH time) ang knockout semi-finals sa 1st In-Season Tournament sa National Basketball Association (NBA) sa Las Vegas.

Karong alas 6:00 sa buntag, magpinaksitay ang Milwaukee Bucks ug Indiana Pacers alang sa Eastern Conference.

Mosunod ang engkuwentro tali sa Los Angeles Lakers ug New Orleans Pelicans alang sa Western Conference sa alas 10:00 sa buntag.

Sa ilang pagsulod sa semi-finals, ang tanang mga magduduwa sa upat ka teams nakaseguro na og $100,000 nga ganti matag usa. Mosaka kini sa $200,000 kon makasulod sa finals da­yon $500,000 sa mahimong kampyon.

Dili ikalimod nga kining maong mga ganti nakahatag og dugang kadasig sa mga magduduwa.

“I continue to have this battle with Father Time, that for so long everybody has said has been undefeated,” matod sa usa sa mga lider sa Lakers nga si LeBron James. “I’m trying to give him one loss.”