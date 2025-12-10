Inagurasyon sa CBRT sa Dec. 12 giuswag

Giuswag na sab ang inagurasyon sa Cebu Bus Rapid Transit (CBRT) system tungod kay dili makatambong si Presidente Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr.
Matod ni Mayor Nestor Archival nga ang seremonyas, nga orihinal nga gieskedyul sa Disyembre 12, 2025, kinahanglan nga maghulat hangtod nga makatambong si Presidente Marcos.
Sa dihang gipangutana kon ang CBRT hingpit na bang mo-operate pagkahuman sa inagurasyon, si Mayor Archival niingon nga ang sistema nagkinahanglan pa og dugang refinement (pagpahapsay).
Sigon ni Archival nga kinahanglan pa nga mahuman ang rota.
Ang rota sa miaging dry run nagagikan sa Fuente Osmeña paingon sa South Bus Terminal.
Nipasabot siya nga ang sunod nga labing maayo nga opsyon mao ang rota gikan sa South Road Properties kon SRP paingon sa South Bus Terminal, unya agi sa Jones Avenue paingon sa Fuente ug Ayala.
Giklaro niya nga usa lang kini ka sugyot nga gisumite ngadto sa DOTr ug ang katapusang rota malagmit makompirmar sa dili pa ang Enero.
Samtang, ang Department of Transportation (DOTr) nakigkoordinar na sa mga opisyal sa Kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo kalabot sa procedural steps nga gikinahanglan aron mahuman ang interim operations sa CBRT.
Sa usa ka sulat pinetsahan og Nobiyembre 14, 2025, si Engr. Norvin Imbong, project manager sa CBRT, nangayo og giya kang Acting Vice Mayor Winston Pepito mahitungod sa pagseguro og pagtugot alang sa mga bag-ong lokasyon sa bus station nga giila human sa usa ka ocular inspection uban sa Cebu City Traffic Office ug sa Technical Working Group.
Gipasiugda niya nga gikinahanglan ang pagtugot gikan sa Konseho sa Siyudad aron ihan-ay ang bag-ong mga lokasyon sa giaprobahan nga Detailed Engineering Design (DED) ug mga kinahanglanon sa operasyon. / CAV