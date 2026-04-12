Inahan, anak angol human gisuwayan og labni ang tablet sa riding in tandem

Naangol ang usa ka Barangay Health Worker volunteer ug ang iyang 14 anyos nga anak lalaki dihang gihapak niya ang riding in tandem nga buot molabni sa tablet sa naulahi alas 4:00 pasado sa kadlawon, niadtong Sabado, Abril 11, 2026 sa Purok Tugas, Barangay San Roque, Dakbayan sa Talisay.
Nakuha sa CCTV camera nga samtang ang inahan nga si Milgrace Galido, 45 anyos, biyuda, nanilhig sa karsada, kalit nga miabot ang motorsiklo sakay ang duha ka mga tulisan og gisuwayan sa backrider paglabni ang tablet nga gigamit sa anak nga naglingkod daplin sa dan.
Daling nakabantay ang inahan hinungdan nga gihapak niya ang tulisan sa silhig ug midagan iyang anak.
Apan gisundan sa mga tulisan ang bata ug gidunggab og ice pick dihang nagdumili kini sa paghatag sa maong tablet.
Gilabay matud pa sa bata ang tablet apan gipunit kini sa mga tulisan.
Nakaangkon og samad dinunggaban ang bata sa kilid sa tiyan dihang natapsingan sa ice pick human gidunggab kini lima ka higayon apan maayo nalang nga dili kini grabe.
Ang iyang inahan naigo usab sa iyang kamot atol sa komosyon.
Sa pakisusi ngadto sa inahan, misaysay kini nga naandan na sa iyang anak mokuyog kada Sabado sa iyang pagpanilhig kay mao kini ang mokuha niya og litrato para ipakita ngadto sa ilang barangay.
Matod sa inahan, iyang giregalo ang maong tablet sa iyang anak atol sa birthday niini.
Midangop na sa Talisay Police Station ang mag-inahan aron i-report ang maong panghitabo, samtang padayon nga nanawagan sa mga nakakita o nakaila sa mga suspetsado nga mopahibaw sa mga awtoridad. / JDG