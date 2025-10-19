Inahan, anak gipamusil samtang natulog

Gidala sa tambalanan ang 59 anyos nga inahan ug ang 29 anyos niining anak nga lalaki human pamusila sa sulod sa ilang panimalay alas-3 sa kaadlawon, Sabado, Oktubre 18, 2025 sa Sityo Upper, Barangay Giloctog, lungsod sa Barili.
Ang mga biktima giila nga silang Anecita Ewayan Flores, inahan ug ang iyang anak nga si Michael Ryan Ewayan Flores, nga giingon’g nag-antos sa mental disorder.
Sa pasiunang imbestigasyon sa Barili Municipal Police Station nga samtang nangatulog ang mga biktima sulod sa ilang kwarto, kalit nga nisulod ang suspek og gipamusil sila.
Ang duha pulos nakaangkon og mga samad pinusilan sa lawas og daling gidala sa tambalanan sa maong lungsod apan gibalhin sa Vicente Sotto Memorial Medical Center samtang ang suspek dali nga misibat.
Atol sa pagresponde sa mga police sa Barili nakakuha sila og tulo ka basiyo sa bala sa wala pa matino nga kalibre sa armas.
Sa gihimong follow-up investigation ug manhunt operation duna nay person of interest ang kapulisan apan wala lang una nila gibutyag kung si kinsa kini.
Personal nga atraso ang gitan-aw nga motibo sa maong krimen. / AYB