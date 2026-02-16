Inahan, anak nalutsan og warrant human ‘namugno’

Napusasan sa kapulisan ang usa ka inahan ug ang iyang anak nga babaye human sila giingong nagtinabangay sa pagbugno sa ilang silingan niadtong Dominggo sa gabii, Pebrero 15, 2026, sa Barangay Basak San Nicolas, Siyudad sa Sugbo.
Giila ang mga dinakpan nga sila si alyas Ata, 54, usa ka biyuda, ug ang iyang anak nga si alyas Mary , 32, minyo.
Ang duha pulos residente sa Barangay Basak San Nicolas.
Ang mga personnel sa Dalaguete Police Station ang nisilbi sa Bench Warrant batok sa duha alang sa kasong Slight Physical Injuries.
Ang maong warrant giisyu ni Judge Maximo Perez, ang Presiding Judge sa RTC Branch 26 sa Argao, Sugbo, niadto pang Abril 8, 2013.
Gibutyag ni Police Major Vincent Zozobrado, hepe sa Dalaguete Police Station, nga ang kaso nagsugod niadtong 2011 sa Barangay Obong, Lungsod sa Dalaguete.
Sumala sa report, nagsugod ang away sa selos human ang kanhi kapuyo ni alyas Mary nga giila sa alyas nga Robin, nakigpuyo na sa biktima nga giila sa alyas nga Sofia.
Atol sa ilang binugnoay, giingong nalupig si Mary hinungdan nga niapil ang iyang inahan sa pagtabang kaniya nga niresulta sa pagkabun-og sa biktima.
“Selos ang motibo ani, nag-ilog sila sa lalaki. Naglagot si alyas Mary kay giilugan siya,” matod ni Zozobrado sa interview sa SunStar Superbalita Cebu.
Hinuon, malinawon nga nitahan ang inahan ug anak sa mga awtoridad dihang gipahibalo sila mahitungod sa ilang warrant. / GPL