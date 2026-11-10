Inahan, anak wa kagawas sa nasunog nilang balay

Naapil sa pagkasunog ang 62-anyos nga inahan ug iyang 21-anyos nga dalaga’ng anak sa dihang wala nakagawas sa pag-ulbo sa sunog sa duha ka andana nga balay sa SMI Nonoc, Purok Determinado, Barangay Tabunok, Dakbayan sa Talisay niadtong pasado sa alas 3 sa kaadlawon, Martes, Nobiyembre 10, 2026.
Giila ang mga nangamatay nga sila si Amalia Nebrija, inahan ug Grace Joy Nebrija, 3rd year nursing student.
Ang lawas sa inahan napalgan sa second floor samtang anaa sa first floor ang anak nga gihulagway sa kabanay nga nagtapad og libro.
Ang mga silingan nga nakabantay sa aso ang nanangpit ngadto sa mga biktima.
Naugdaw ang balay uban sa mga biktima nga napaig ug gibanabana nga moabot sa P90,000 ang danyos.
Usa sa mga kabanay nga nahinabi sa mga tigbalita nagduda sa maong hitabo og posible nga tinuyo, ilabi na nga ang inahan ug anak adunay gikabangi nga silingan.
Atol sa pagsuwat ning balita, padayon pa ang imbestigasyon. / JDG / PRL