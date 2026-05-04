Inahan naigo sa kinumo samtang milaban sa anak; 2 ka ngipon naibot

Natangtangan og duha ka ngipon ang usa ka inahan human niya panalipdi ang iyang anak nga gisukmag sa ilang silingan niadtong Dominggo sa udto, Mayo 3, 2026, sa Purok 4, Barangay Basak, Lungsod sa Sibonga.
Ang biktima giila nga si Ely Cuizon Abantera, 41 anyos, kinsa nagpakitabang sa kapulisan human naigo sa kinumo ang iyang baba. Samtang ang suspek nga daling nadakpan sa kapulisan giila nga si Anthon Dela Cruz Abayon, 22 anyos, ulitawo.
Sa imbestigasyon ni Police Master Sgt. Robert Dialemas sa Sibonga Police Station, nasuta nga nagsugod ang tensiyon sa dihang ang suspek nga nagsakay og motorsiklo, niagi sa tungod sa panimalay sa biktima.
Giingong gisuwayan sa pagdasmag sa suspek ang menor de edad nga anak sa biktima samtang nagdula kini og tabanog.
Wala pa matagbaw, nanaog ang suspek sa iyang motor ug nanghagad og sinumbagay sa anak sa biktima.
Sa dihang nakadungog sa komosyon, daling niguwa si Abantera ug gikuptan ang iyang anak aron dili kini mabun-og. Apan sa kalit lang, gisukmag sa suspek ang anak sa biktima.
Tungod sa iyang tinguha nga maprotektahan ang iyang anak, gialihan kini sa inahan hinungdan nga siya ang naigo sa kumo sa suspek. Sa kakusog sa pagkaigo, natangtang ang duha ka ngipon ni Abantera. / GPL