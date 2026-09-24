Inahan nanginabuhi sa pagpamaligya’g shabu, sikop

Nadakpan sa kapulisan ang usa ka inahan nga nagbaligya og ilegal nga drugas aron ikasuporta sa iyang pamilya atol sa gipahigayong buy-bust sa Barangay Mainit, Dakbayan sa Naga niadtong alas 3:59 sa hapon, Miyerkules, Septiyembre 23, 2026.
Giila ang suspek nga si Marybeth Jerbese, alyas Abet, 33, nagpuyo uban sa iyang kapuyo sa maong dapit.
Nadakpan si Jerbese sa mga opisyal ug sakop sa City Special Drug Enforcement Unit (SDEU) sa Naga City Police Station.
Nakuha gikan sa iyang posesyon ang 2 gramos sa gitouhang shabu nga adunay standard drug price nga P13,600.
Base sa gipahigayong imbestigasyon, ang gisuplay nga drugas ngadto kang Jerbese gikan sa usa ka giila nga “Onie” nga residente sab sa Barangay Mainit.
Iya una nga i-repack ang maong shabu sa mas gagmay nga putos sa dili pa ibaligya ngadto sa iyang mga regular buyer.
Gitanggong ang suspek sa Naga City Police Station samtang giandam ang kasong kalapasan sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 nga ipasaka batok kaniya. / GPL