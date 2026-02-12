Inahan napalgang patay ilawom sa Batawang Bridge

Wala na makauli sa iyang pamilya ang usa ka 49-anyos nga inahan human kini napalgan nga wala nay kinabuhi diha sa kalibunan sa mga bakhaw duol sa Batawang Bridge, Sityo Tapon, Barangay Tabunok, Lungsod sa Tabuelan alas 8:00 sa buntag, Huwebes, Pebrero 12, 2026.
Ang biktima giila nga si Susan Guinita Arellano, minyo, residente sa Sityo Abante, Barangay Bongon sa maong lungsod.
Usa ka trucking driver nga giila nga si Jerry Ortiz Dela Raya, 36, taga Negros Occidental, ang nakabantay sa lawas sa biktima samtang anaa kini sa dapit diin adunay mga mangrove.
Dali siyang nipahibalo sa mga residente ug usa ka Nerissa Colipano ang nitaho sa Tabuelan Municipal Police Station.
Niresponde dayon ang kapulisan uban ang mga personahe sa Philippine Coast Guard ug RHU Tabuelan.
Si Dr. Liegh Nicole Ruelan Cantil ang nideklarar nga namatay ang biktima tungod sa pagkalumos.
Sumala ni Police Master Sgt. Jemiren B. Arnado, imbestigador sa Tabuelan Police, nilakaw ang biktima niadto pang Miyerkules sa buntag.
Nananghid kini sa iyang bana nga mopalit og gatas alang sa ilang gamay nga bata ngadto sa lungsod.
Natingala na lamang ang pamilya tungod kay ang gatas ra ang naabot sa ilang balay pinaagi sa usa ka drayber sa traysikol nga gipamalihog ni Susan, apan siya mismo wala na makauli hangtod niabot ang gabii.
Gipangita siya sa iyang pamilya apan napakyas sila hangtod nga nabalitaan na lang ang hitabo pagka Huwebes sa buntag.
Nigawas sa imbestigasyon base sa pamahayag sa bana niini nga ang biktima adunay gihambin nga sakit diin kalit lang kining mawad-an og panimuot o makuyapan. Gidudahan nga posibleng giataki ang biktima samtang anaa sa dapit hinungdan nga nahulog siya sa tubig ug nalumos.
Bisan pa man niini, ang kapulisan mopadayon gihapon sa ilang imbestigasyon aron maseguro nga walay foul play nga nahitabo sa maong insidente. / GPL