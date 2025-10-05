Inahan nga 4Ps member nagpabiling madasigon alang sa damgo, edukasyon nagmalampuson

Si Grace Ann Alfante, usa ka 23-anyos nga inahan, working student, ug bag-ong nigradwar sa kursong Bachelor of Elementary Education isip Cum Laude sa Cebu Technological University – Naga Campus, usa karon sa mga modelo sa kadasig ug determinasyon alang sa kabatan-onan sa Naga City.
Si Grace Ann kinsa kinamaguwangan sa pamilya Alfante gikan sa Barangay Cantao-an, nakasaksi sa kalisod ug paningkamot sa iyang mga ginikanan nga si Panfilo Basmayor Alfante kinsa usa ka steelworker ug mason ug si Irene Secuya Alfante kinsa usa ka utility staff sa barangay eskwelahan.
Bisan pa sa kakulang sa pinansyal, wala gyud sila nawad-an og paglaom nga makaeskwela ang ilang mga anak.
“Balancing work, studies, and motherhood is not easy, but every late night, every early morning, and every small win matters,” matod ni Grace Ann nga nagpakita sa iyang kusog ug pagkamadasigon tali sa mga pagsulay nga iyang giatubang.
Bata pa si Grace Ann dihang gipakita na niya ang kaisog ug kahanas sa pagpanguna isip “little teacher” sa elementarya ug valedictorian sa klase.
Sa high school, nag-sideline siya isip babysitter aron makatabang sa gastoan sa pamilya.
Pag-abot sa kolehiyo, nagtrabaho siya og night shift sa BPO companies gikan alas 8 sa gabii hangtod alas 5 sa buntag dayong derecho klase alas 7 sa buntag hangtod alas 4 sa hapon.
Apan bisan sa kakapoy ug kakulang sa tulog, nagpabilin siyang determinado hangtod nakahuman sa kurso.
Sa iyang ikatulong tuig sa kolehiyo, nahimong siyang inahan sa iyang anak nga si Zaya Grazel uban sa iyang partner nga si John Clifford Bacus.
Human manganak, nisulod siya pag-usab sa trabaho isip private tutor ug nisalmot sa NAHYDA ubos sa Population Commission diin nagdumala siya og mga sesyon sa mental health ug leadership.
Ang ilang pamilya usa sa mga benepisyaryo sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps) nga nakatabang pag-ayo sa ilang panginahanglanon ug edukasyon.
Karon, nagtrabaho si Grace Ann sa Accenture Inc., samtang ang iyang mga igsuon padayon sab sa pag-eskwela ug adunay maayong grado.
Alang kaniya, ang edukasyon mao ang yawe sa paghaw-as gikan sa kalisod ug usa ka pamaagi sa paghatag og inspirasyon sa uban.
“Si Zaya ang akong rason nga mosulay pa ug mas maningkamot,” dugang niya. / PR