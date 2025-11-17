Inahan nga nangawat para ipalit tambal sa anak, sikop

Nagtingkagol sa bilanggoan ang usa ka 36-anyos nga ina-han human nasakpan nga nangawat og sigarilyo sa tindahan sa Taboan, Brgy. San Nicolas Proper, Dakbayan sa Sugbo mga ala 1 pasado sa kadlawon, Nobiyembre 17, 2025, para ipalit og tambal sa iyang 4-anyos nga anak nga masakiton.
Si alyas Joana gipadakop sa mismong tag-iya sa sari-sari store nga iyaha ra pud nga silingan. Kini matod pa ang ikaduhang higayon sa iyang pagpangawat.
Base sa inisyal nga imbestigasyon sa Sawang Calero Police Station, nasayran nga giguba sa suspek ang pultahan sa tindahan ug gikuha ang mga balig-ya nga sigarilyo sa sulod.Apan nasakpan siya sa akto nga nagbitbit og lima ka ream sa sigarilyo.
Gikataho nga kauban sa suspek ang iyang 41-anyos nga bana sa pagbuhat og salaod apan dali kini nga nakasibat.
Atol sa pakighinabi ni Joana, niangkon siya sa krimen.
Nitug-an ang suspek nga sa unang higayon nga nanglungkab siya sa tindahan niadtong Sabado, Nobiyembre 15, nakakuha siya og 14 ka ream sa sigarilyo.
Matod niya, iya kining gibaligya sa tag P1,000 kada ream diin nahalinan siya og P14,000 hinungdan nga nakapalit siya og tambal sa iyang anak. / JDG