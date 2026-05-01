Inahan nga ‘top 10 most wanted person’ nadakpan

Duha ka giisip nga “Most Wanted Persons” ang malampusong nasikop sa kapulisan sa managlahing operasyon sa Dakbayan sa Sugbo kaniadtong Abril 27 ug Abril 30, 2026.
Nadakpan alas 6:00 sa buntag, Abril 30, sa Tupas St., Brgy. Sawang Calero, ang usa ka inahan nga giila nga si Jona Gonzales Cabije nailhan sab sa alyas nga Jona/Jonalita, 47, ug residente sa Cavan St., Barangay Pasil.
Matod ni Police Captain Noah Añana, hepe sa Sawang Calero Police Station, si Cabije nasikop pinaagi sa warrant of arrest nga giisyu ni Judge Ma. Lynna Pacamalan Adviento sa RTC-7 Branch 58 niadtong Disyembre 4, 2023.
Nasayran nga dugay na siya sa ilegal nga kalihukan diin una siyang nadakpan sa pagpamaligya og drugas niadtong Septiyembre 7, 2016.
Nasikop sab siya niadtong Abril 14, 2026, tungod sa paghupot og ilegal nga drugas.
Samtang niadtong Lunes sa hapon, Abril 27, gisilbi sab sa Sawang Calero Police ang warrant batok kang Junjie Gonzales Yotoro, alyas Pipong, 22, kinsa kasamtangang anaa sulod sa City Jail Male Dormitory sa Barangay Kalunasan.
Si Yotoro kinsa giila nga Top 8 Most Wanted sa ilang lugar, nag-atubang og kasong Murder may kalabutan sa pagpatay sa biktimang si Vincent Payusan Alcazar niadtong Septiyembre 10, 2025, sa suok sa JM Basa ug C. Padilla St., Barangay San Nicolas.
Ang warrant batok kang Yotoro giisyu ni Judge Van Russel Inopiquez niadtong Abril 8, 2026, diin walay piyansa nga girekomendar alang sa iyang temporaryong kagawasan.
Sa pagkakaron, ang duha ka akusado anaa na sa kustodiya sa balaod samtang nagpaabot sa sunod nga mando sa korte alang sa ilang mga kaso. (GPL)