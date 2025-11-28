Inahan niadtong bata nga ‘gi-cutter’ nangayo’g hutisya

Nangayo og hustisya ang pamilya sa 5-anyos nga batang lalaki nga namatay sa Argao, Sugbo human giingong giabis ang liog gamit ang cutter sa iyang 9-anyos nga ig-agaw.
Dako ang pagtuo sa pamilya nga dili kini aksidente kondili tinuyo.
Si Edith Mier, 27, inahan sa biktima, nitug-an nga nakakita siya og daghang samad sa lawas sa iyang anak, lakip na ang dinunggaban ubos sa apapangig, giabis ang tumoy sa dalunggan, ug laing samad sa liog.
Daghan sab nga mga bun-og sa nagkalainlaing parte sa lawas.
Mga alas 2:00 sa hapon niadtong Nobiyembre 26, 2025, nananghid ang biktima sa iyang inahan nga moadto sa sapa kauban ang suspek aron manguha og taklong, usa ka matang sa kinhason.
Ang bata napalgan alas 7:00 pasado sa gabii, wa na’y kinabuhi ug nigahi na kinsa nagtikay-a sa tubig sa sapa.
Nagtuo si Mier nga ang iyang anak namatay mga alas 3:00 o alas 4:00 pa sa hapon.
Dihang gipangutana ang 9-anyos nga suspek, giingon nga niangkon kini nga gipatiran siya sa biktima hinungdan nga iyaha kini nga nadunggaban.
Gisuwayan pa unta sa pamilya og dala ang bata sa ospital apan wala na gyud kini natabang.
Naandan na sa duha ka bata, nga suod kaayo, ang pag-adto sa sapa sanglit wala silay laing kalingawan.
“Ang akong panawagan lang gyud kay ang bata gidala man ta sa DSWD, uniya naa koy nadungog estorya nga naa ra sa inahan. Nga matagaan lang og hustisya akong anak. Bisan man og minor na, naa untay buhaton ang taga DSWD kay gi-custody man gyud na nila. Ilaha untang buhaton nga matagaan og hustisya ang kamatayon sa akong anak,” matod ni Mier. / JDG