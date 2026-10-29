Inahan sa bag-ong natawo nga gibilin sa parkingan, nasubay

Na-rescue ang usa ka bag-ong gihimugso nga batang babaye dihang gibiyaan sa parking lot duol sa usa ka tunghaan sa Purok 1, Barangay Tawala, Panglao, Bohol niadtong Lunes, Oktubre 26, 2026.
Usa ka residente sa maong lugar ang nitawag sa Panglao Municipal Police Station aron ipahibawo ang presensya sa bata nga giputos og habol ug gibiyaan sa parking lot.
Dali nga nitubag ang mga personnel sa Women and Children Protection Desk (WCPD), ubos sa pagpangulo nila ni Police Corporal Michelle Laroda ug Police Corporal Rafael Ong, ug gisusi ang kahimtang sa bata.
Human sa unang pagsusi, gidala ang bata sa Rural Health Unit sa Panglao alang sa medikal nga pag-atiman sa wala pa gibalhin sa Gov. Celestino Gallares Memorial Hospital sa Tagbilaran City.
Tungod kay gigutom ug sige og hilak ang bata, wala magduhaduha si Laroda, nga bag-o lang sab nanganak, sa pagpasuso niini.
Sa imbestigasyon sa kapulisan, nailhan ang inahan sa bata nga usa ka estudyante.
Sa pagsusi sa boarding house sa estudyante, nakit-an sa mga imbestigador ang mga lama sa dugo sa iyang higdaanan.
Giingong first-year college student ang inahan nga nagkuha sa kursong Bachelor of Science in Marine Transportation (BSMT).
Padayon ang imbestigasyon sa kapulisan sa Panglao.
Giplanong itugyan ang bata sa iyang apohan sa inahan human kini tugotan nang makagawas sa ospital. /