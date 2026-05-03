Inahan sa naligsan, dili makig-areglo

"Di mi makig-settle. Mopasaka mi og kaso jud. Ka baga gud nila og nawong."
Mao kini ang emosyonal nga giasoy ni Cathyrine Regis batok sa drayber sa modern jeepney nga nakaligis-patay sa iyang 14-anyos nga anak nga si Zhyrine Regis Labra niadtong Abril 30 sa kadlawon sa may Archbishop Reyes Avenue, siyudad sa Sugbo.
Subay sa nasayran sa ginikanan sa biktima nga misuway og ikyas ang drayber nga si Junel Cordenesa Oman, 28, taga Sitio Mahayahay, Barangay Apas, dakbayan sa Sugbo, human kini gisulsolan sa iyang konduktor nga mosibat human naligsan ang batan-on.
Matud sa inahan nga desidido sila mopasaka og kaso ug abagahon ang tanang galastohan.
Atol sa interbyu ngadto sa inahan niadtong Sabado, Mayo 2, mitug-an kini nga sukad sa pagkahitabo, wala pa mokontak o nakig-istorya kanila ang operator sa maong modern jeep.
Ilaha matud pa nga buhaton ang tanan aron mapanubag ang angay nga manubag alang sa pagkab-ot og hustisya sa kamatayon sa ilang anak.
Naandan na matud pa sa biktima nga mag skate kay mao kini ang hilig niya sulod na sa duha ka tuig, apan niadt
ong higayona nagkasabot kini sa iyang mga higala nga mag basketball.
Atol sa ilang pagpauli, nagbaklay sila kilid sa karsada ug kalit lang nadasmagan si Zhyrine sa naghaguros nga modern jeepney. Gikataho sab nga base sa imbestigasyon, nakatagpilaw ang maong drayber.
Matud pa nga sa dihang misuway og sibat ang drayber, gigukod kini sa mga barkada sa biktima apan giabog sila sa konduktor ug gisirad-an ang pultahan aron di sila makasulod.
Maayo nalang nga dunay nitabang nila nga taxi drayber nga nibabag sa jeep nga miresulta sa pagkasikop sa drayber.
Kasamtangan nang gihaya ang biktima sa ilang panimalay sa Englis V. Rama, Barangay Guadalupe, Cebu City. / JDG