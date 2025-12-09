Inahan wa mobasol sa kaduwa sa iyang anak

Patay na nga nakuha ang 12-anyos nga lalaki human kini nalumos atol sa ilang pagpangaligo sa dakong sapa nga nahimutang sa Barangay Candulawan, Dakbayan sa Talisay kauban ang mga menor de edad nga mga higala niadtong Dominggo sa hapon, Disyembre 7, 2025.
Giingong kapin duha ka oras nga pagpangita sa maong bata nga si John Paul Tabay, alyas Ampol, human wala na siya makatungha sa pag-ambak sa sapa ug wala nay kinabuhi dihang napalgan.
Kauban sa maong bata ang pito niya ka mga higala niadtong adlawa nga pulos sab mga menor de edad.
Gisuwayan og tabang ang biktima apan wala na siya nasalbar pa.
Si Annalie Bacus, 41, inahan sa bata nibutyag nga dako ang iyang katingala og nganong naabot ang iyang anak sa sapa nga layo na man kini sa ilang pinuy-anan ug naandan ra niini nga magduwa og computer sa ilang silingan.
Nisaysay ang inahan nga katapusan niya nga nakaistorya ug nakit-an ang iyahang anak alas 2:00 pasado sa hapon sa susamang adlaw ug gipahimangnuan nga dili molaag og layo.
Wala mananghid ang biktima kay nasayod nga dili siya tugotan.
Gipahibalo na lang si Annalie sa iyang igsuon sa nadangatan sa iyang anak ug didto na niya naabtan sa tambalan.
Sigon sa inahan nga nangayo og pasaylo niya ang usa sa kuyog sa iyang anak nga nangaligo niadtong higayona.
Niambak ang biktima sa labing lawom nga bahin sa tubig ug nasayran nga dili kini kahibalo molangoy.
Ang inahan niingon nga dili na niya ipaimbestigar ang kamatayon sa iyang anak sanglit disgrasya ang nahitabo.
“Dili na lang nako paimbestigahan ma'am kay kon ako na nga buhaton, mabalik ba ang kinabuhi sa akong anak? Hasol na kaayo, ma'am. Gawas ana, mga bata ang iyahang kuyog ma'am, 'niya kahibalo ko nga wala intawon pud silay mga alamag kay ang naa sa ilang hunahuna magduwa ug maglingaw-lingaw ra gyud.Wala pud gyud seguro sa ilang hunahuna nga patyon si Ampol. Ang amo na lang ani, hinay-hinayan na lang namo og dawat kay nahitabo na man gyud ni,” matod sa inahan.
Niangkon si Annalie nga grabe unta niya kahigpit para maprotektahan ang iyahang mga anak apan wala nisantop sa iyang hunahuna nga sayo kuhaon ang ikatulo niya nga anak kinsa mao ang labing lambing niya diin pangandoy unta niini ang mahimong polis.
Si Annalie nagtrabaho isip street cleaner sa ilang barangay samtang iyang bana usa ka on call nga construction worker.
Niasoy siya nga iyaha na lang nga mabuhat karon nga mapahimutang og tarong ang iyang anak sa katapusang higayon. / JDG