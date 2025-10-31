Inay mag-celebrate sa bday sa asawa, lungon maoy nisugat

Planado na unta nga sa Domingo ang selebrasyon sa birthday sa asawa sa napa-tay nga si Police Captain Joel Hernan Deiparine, kadtong polis nga nakalas nga nagpahigayon og surveillance operation sa Barangay Sudlon 2, bukirang dapit sa Siyudad sa Sugbo niadtong Octobre 25, 2025.
Gitug-an sa asawa nga nananghid niya si Joel nga sa Domingo na sa buntag mauli kay duna kini gitrabaho ug naanad na usab siya tungod kay matag Biyernes ug Sabado manglakaw nga kabahin sa trabaho isip polis.
Nianang Sabado naghatag pa og buwak ug cake si Deiparine tungod kay birthday sa iyang asawa ug nananghi nga inig ka Domingo nalang sila magselebrar tungod kay naa pa ni sa trabaho.
Nilakaw pagka alas 10 sa buntag ang pulis nga walay nakita si Mrs. Deiparine nga sig-nos o premonition nga mama-tay na kini.
Apan nakugang nalang ang asawa nga dunay nanawag nga classmate sa iyang bana nga nagpahibawo nga dunay napusilan-patay nga polis sa Sudlon 2 nga ang apilyedo Deiparine.
Wala pa motuo ang asawa apan pipila ka gutlo ang milabay nakompirmar nga ang iya gyud nga bana ang nabiktima human sa mga tawag sa kauban niini sa Criminal Investigation and Detection Group 7 labot sa insidente.
Sa una niya nga pagkakita sa patayng lawas ni Joel dili makatuo ang asawa ug nagtuo siya nga nagdamgo lang. / AYB