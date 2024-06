Inayawan landfill di na ma-rehab kay pribado

Ipailawom unta sa rehabili­tasyon ang kasamtangang landfill sa Barangay Inaya­wan, apan nahunong ang plano sa Cebu City Government human nahibaw-an sa Siyudad nga pribado na ang maong lote.

Gitataw ni Cebu City Councilor Joel Garganera nga walay bag-o nga update sa plano sa rehabilitasyon sa Inayawan Landfill, ang kanhi labayanan sa basura sa dakbayan sa Sugbo, tungod kay ubos na kini sa pribadong pagpanag-iya.

Atol sa interbyo sa news and commentary nga programa sa SunStar Cebu nga “Beyond the Headlines” sa Hunyo 25, 2024, si Garganera niingon nga nahunong na ang nagpadayon nga rehabilitasyon sa lugar tungod sa kausaban sa pagpanag-iya, nga dili na iya sa Siyudad.

Usa ka Writ of Kalikasan ang gipaila niadtong 2016 aron matubag ang mga isyu sa kinaiyahan sa Inayawan Landfill, diin si Garganera maoy unang opisyal sa dakbayan nga nipetisyon alang niini nga inisyatiba.

Niadtong Enero 27, 2022, gipasiugdahan sa Dakbayan sa Sugbo ang lima ka tuig nga plano sa pagmina ug pag-abuno sa Inayawan Landfill ug Pond A nga nag-assign sa Expedition Construction Corp. nga maoy modumala sa proyekto.

Bisan pa niana, gitataw ni Garganera nga way kalambuan ang plano sa rehabilita­syon sanglit anaa na kini sa mga kamot sa pribadong negosyante ug dili ubos sa hurisdiksyon sa Kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo.

“Until now, there has been none, because initially there was a plan for the Pond A, which involved a private constructor who was supposed to mine or rehabilitate it. However, it turned out that our landfill is not owned by Cebu City,” matod ni Garganera.

Bisan pa nga nahunong ang proseso, si Garganera nipasa­bot nga bisan kinsa pa ang tag-iya, ang kabalaka bahin sa landfill sa Inayawan nagpabilin nga usa ka hulga ug usa ka katalagman nga mahitabo.

Gihisgutan usab ni Garganera nga pabilin nga katungdanan sa mga tawo ang pag-aksyon niining butanga sanglit ang mga basura maoy hinungdan sa maong isyu.

“For me, we must still shoulder the responsibility to rehabilitate it, as we are answerable, leaving no room for excuses,” sumala ni Garganera.

Niadtong Mayo 25, 2023, usa ka sunog niulbo sa usa ka dumpsite sulod sa Inayawan Landfill, nga nakahatag og dakong kabalaka tungod kay ang nagdilaab nga basura nagbuga og methane gas nga naghatag og risgo sa mga residente sa duol.

Sa pagkakaron, ang Dakbayan sa Sugbo nigamit sa Binaliw landfill nga nagkantidad og P1,100, gikan sa P700.

Kini nga sitwasyon nakatampo sa hagit sa dili regular nga pagkolekta sa basura sa dakbayan tungod sa limitado nga mga trak ug sa gilay-on sa kasamtangan nga landfill site.

Gidala usab ni Garganera ang Waste to Energy project, nga gidesinyo sa pag-usab sa basura ngadto sa enerhiya alang sa mga dapit sa dakbayan sa Sugbo.

Gilauman nga magamit sa 2025, ang proyekto sa pagkakaron anaa sa proseso sa pagkuha sa mga permiso ug gikinahanglan nga dokumentasyon, nga adunay gitakdang deadline hangtod sa Nobiyembre.

Ang proyekto, makaproseso og 800 ka tonelada matag adlaw ug makamugna og 18 megawatts, adunay potensyal sa paigo sa kasagarang 600 ka tonelada nga basura nga makolekta matag adlaw sa dakbayan sa Sugbo.

Kini nga kapasidad mahimong magbukas sa mga pultahan aron ma-accommodate ang mga basu­ra gikan sa mga lugar lapas sa Siyudad sa Sugbo. / JPS, Intern