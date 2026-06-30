INC misuporta ni Marcoleta pinaagi sa pag-rally sa Edsa

Nagpahigayon ang Iglesia Ni Cristo (INC) og usa ka protesta sa People Power Monument sa Quezon City aron ipakita ang ilang pagsuporta kang Senador Rodante Marcoleta, kinsa posibleng mag-atubang og mga reklamo sa plunder (pagpangurakot), nga naay kalabutan sa P75 milyones nga kantidad sa mga donasyon sa kampanya nga giingong nadawat niini sa panahon sa eleksyon sa 2025.
Sa usa ka pamahayag, ang tigpamaba sa INC nga si Edwin Zabala nagkanayon nga ang relihiyusong organisasyon dili supak sa pagpatuman sa balaod, kon dili sa pagtuis sa balaod aron tabunan ang korapsyon.
“Sinusuportahan ng Iglesia ni Kristo ang itinataguyod ni Senator Marcoleta dahil ito rin ang posisyon namin. Nananawagan kami para sa transparency, accountability, justice and peace kaya nais naming iparinig sa mga kinauukulan na kahit ipakulong nila si Senator Marcoleta ay hindi kami titigil sa paghingi ng katarungan para sa mga kababayan natin na ninakawan,” matod ni Zabala.
“Gusto naming ipaalam sa kanila na isang injustice ang selective justice at hindi kami mananahimik sa harap nitong napakalaking pagyurak sa katarungan na hinihingi ng ating mga kababayan,” dugang niya.
Si Marcoleta, nga usa ka miyembro sa INC, mao ang kanhi pangulo sa Senate Blue Ribbon Committee sa dihang gilusad niini ang usa ka imbestigasyon sa anomalusong mga proyekto sa flood control niadtong 2025. /TPM/SunStar Philippines