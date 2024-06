Independence Day celeb sa Cebu City, malinawon

Gihulagway sa kapulisan sa dakbayan sa Sugbo nga hapsay ug malinawon ang paghandom sa ika-126 nga kaugalingnan sa Pilipinas sa Miyerkules, Hunyo 12, 2024.

Ang Kagamhanan sa Dakbayan nisugod sa ilang programa sa usa ka martsa gikan sa Fuente Osmeña paingon sa Plaza Sugbo atubangan sa Cebu City Hall diin didto gipahigayon ang mga kalihukan.

Si Acting Mayor Raymond Alvin Garcia, sa iyang pagpamulong, niingon nga di kalimtan ang gihimo sa mga bayani nga nakigbisog alang sa kagawasan gikan sa mga Katsila.

“It is a day to honor the bravery and resilience of our forefathers, who fought valiantly for our freedom and laid the foundation for the vibrant and diverse nation we are today,”nagkanayon si Garcia.

Niini, iyang giawhag ang mga lumolupyo sa Sugbo nga hatagan og gibug-aton ang ilang mga sakripisyo.

“We stand in awe of their unwavering dedication to securing the liberties we enjoy today, reminding us that freedom is a precious gift that should never be taken for granted,” dugang niya.

Samtang, matod ni P/Col. Ireneo Dalogdog, hepe sa Cebu City Police Office (CCPO), nga kaadlawon pa lang gipakatap na niya ang iyang mga personnel aron mobantay sa kahapsay ug kalinaw sa siyudad, ilabi na nga dunay daghang mga kalihukan.

Kini sama sa duha ka fun run nga gipasiugdahan sa Kagamhanan sa Dakbayan ug sa usa ka organisasyon nga gisalmutan sa daghang mga mahiligon og dagan.

Pagkahapon hangtod na pagka gabii niini, dunay laing kalihukan nga gihimo sa Plaza Indepedencia nga gisalmutan usab sa daghang mga tawo.

Gawas sa mga polis nga gipakatap sa kadalanan, niabag usab kanila ang Task Force Kasaligan ug mga traffic personnel sa Cebu City Transportation Office (CTTO).

Gibutyag ni Dalogdog nga duna silay giandam nga Civil Disturbance Management (CDM) kon ugaling motumaw ang kasamok sa mga cause oriented group nga nagprotesta. / AYB