Independenting Labangon damgo ni Buendia

Damgo sa barangay kapitan karon sa Labangon, bisan sa wa pa siya mapili sa mao nga posisyon, nga dunay bag-ong apelyedo nga mo­dumala sa barangay.

Tumong usab niya nga ma­mahimong independente ang Brgy. Labangon.

“Ang Labangon gigunitan sa Abella clan for 40-years. Pag-run naku og brgy. captain- that was the break of Labangon, a new family name,” matod ni Barangay Kapitan Victor Buendia, kinsa nangatungdanan sukad niadtong 2010.

Gusto ni Buendia nga moabot ang panahon nga di magsalig sa national ug city funds ang Labangon, makabarog na kini sa kaugalingon nga kita sa umaabot nga katuigan.

MGA PROYEKTO

Paspas nga gipabarug ni Buendia sa iyang unang termino ang dagko’ng mga proyekto sama sa P6 milyunes nga barangay hall nga solar-powered, kansang pundo gikan sa panudlanan sa barangay, party-list, buhatan ni anhing Presidente Benigno Aquino III, Gabriela ug kanhi kong. Tomas Osmeña.

“I’ll do it now because we only have three years. If you’re passionate to serve, everything will be possible, kugi ra gyud na,” saysay ni Buendia.

Siya nagtuo nga tipik niini makab-ot pinaagi sa gipabarog nga pasilidad nga mahimong paabangan sa barangay sa mga negusyante hinungdan gisugdan na ang mini mall nga naa sa daan nga covered court. Ang dapit gitagan-an og parking lot, department store, commercial stalls, food court ug sports center. Kini income generating, kansang kita mohiadto sa panudlanan sa Labangon nga magamit alang sa financial assistance sa mga lumolupyo sa barangay.

Nahuman na ang phases 1 and 2 ug sugdan na sab ang phase 3. Gawas sa mini mall, mag ground-breaking usab siya karong adlawa, Oktubre 18, 2023 sa Super-Health Center nga gipundohan ni Cebu City south district Rep. Edu Rama.

NAPATUKOD

Activity center, chapel, rehabilitation sa drainage system ug riprap, sidewalk widening sa Labangon Elementary School pipila sa iyang mga proyekto.

Gilain usab niya ang police station nga solar powered, kauban ang mga buhatan sa senior citizens, persons with disability (PWD) building ug Labangon Youth Center.

Ang iyang command center naay 37 ka CCTV cameras nga gipamutang sa lainlaing dapit sa Labangon.

PANAHON SA COVID

Sigon ni Buendia, sila ang ikaduhang barangay sa Cebu City nga naigo sa Covid-19 human sa Brgy. Luz.

Busa, nipatuman dayon siya og lockdown aron makontrol ang virus ug wala naghulat sa anunsyo sa Inter-Agency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases (IATF – EID).

Sa dinaliang aksyon, sulod lamang sa 30-ka adlaw, na kontrolar dayon ang pagkuyanap sa virus nga nipatay og upat sa barangay.

Human sa pandemic, nilihok dayon si Buendia, gisugdan ang P22 milyunes nga extension sa barangay hall nga dunay parking sa basement ug elevator gikan sa pundo ni Senador Poe.

Gisunod niya ang Labangon Fire Sub-Station nga nabutangan og headquarters sa disaster response, mga fire truck, ambulance, tanker, disaster units ug medical nga mga sakyanan.

Sa kinatibuk-an naay 37-ka mga sakyanan ang Labangon.

AWARDS

Niadtong 2016, mismo ang Department of the Interior and Local Government (DILG) niduol kang Buendia isip nominado nga Outstanding Brgy. Captain in Central Visayas ug kini nalangkat niya.

Duna sab siyay Most Outstanding Anti-Drug Barangay gi­kan sa Philippine National Po­lice sa panahon ni Aquino.